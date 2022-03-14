حفلة تنكرية في بوليفارد الرياض : الموعد - أسعار التذاكر

يستعد عشاق الإثارة والتشويق لعيش لحظات استثنائية في حدثٍ يُعد الأبرز والأهم من فعاليات موسم الرياض 2022 مع إقامة أكبر حفلة تنكرية ستشهدها المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تقام الحفلة التنكرية في بوليفارد الرياض وونتروندرلاند وسط تحضيرات عديدة مع تخصيص العديد من الجوائز اليومية لأفضل المشاركين ومنها سيارتين و40 بلايستيشن والعديد من الجوائز القيمة.

موعد الحفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

ينظم موسم الرياض 2022 أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية على مدار يومين متواصلين.

الخميس 17 مارس 2022

الجمعة 18 مارس 2022

موقع الحفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

سيقام أكبر حفل تنكري في منطقتي بوليفارد الرياض وونتروندرلاند

طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، حي حطين، الرياض، المملكة العربية السعودية

تذاكر الحفل التنكري في بوليفارد الرياض 2022

تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند مجانًا لمرتدي الأزياء التنكرية.

تم السماح بالدخول إلى بوليفارد رياض سيتي مجانًا للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

تم السماح بالدخول إلى منطقة "ونتروندرلاند" للأطفال من عمر 12 سنة فأقل.

أزياء حفلة التنكرية في بوليفارد الرياض 2022

أكدت الهيئة العامة للترفيه في السعودية بأن يمكن لمرتادي هذا الحدث الضخم التنكر على النحو التالي:

يوم 17 مارس التنكر كبطل خارق أو شخصيات الأنمي

يوم 18 مارس التنكر كشخصيات الأفلام والمسلسلات

حجز تذاكر البوليفارد الرياض 2022

لحجز تذاكر دخول بوليفارد الرياض يرجى النقر هنا

طريقة حجز تذاكر البوليفارد الرياض 2022