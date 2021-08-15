اكتشاف خنجر قديم مرتبط بالحضارة الهندية الغامضة.. لن تصدق كم عمره؟

نجح علماء الآثار والتنقيب في العثور على خنجر حديدي صدئ محفوظ في جرة دفن إلى جانب بقايا هياكل عظمية في قرية "كونتاجاي - Konthagai" في جنوب الهند.

وذكرت صحيفة Times of India أن هذا الاكتشاف الضخم هو جزء من جهود تنقيب كبرى في ولاية "تاميل نادو" الواقعة في أقصى جنوب شبه القارة الهندية والتي تسعى إلى تسليط الضوء على حضارة كيلادي القديمة.

وقال مدير قسم الآثار في تاميل نادو، ر. سيفاناندام، أنه وعلى الرغم من أن نصل الخنجر الفولاذي، الذي يصل طوله إلى 16 بوصة، كان صدئًا ومكسرًا إلى نصفين، إلا أن جزءًا من مقبضه الخشبي ظل سليمًا.

وقال "سيفاناندام" أن المحاربين استخدموا هذا النوع من الأسلحة خلال فترة سانجام، التي امتدت تقريبًا في القرن الثالث قبل الميلاد، خلال القرن الثالث بعد الميلاد، فهذا يعني أن عمر الخنجر يتراوح بين 2200 و2500 عام.

وقد يسمح الحفظ غير المعتاد للخشب للباحثين بتحديد تاريخ القطع الأثرية الموجودة في الموقع بدقة، مشيرًا الى أن معملًا في الولايات المتحدة سيحاول تحديد تاريخ مقبض الخنجر.

ومنذ بدء موسم الحفر في فبراير، اكتشف علماء الآثار في كونتاغاي 25 جرة دفن، كان بعضها مليئًا بالعظام والأسلحة وأشياء أخرى، فيما يجري العلماء في جامعة مادوراي كاماراج في تاميل نادو اختبارات الحمض النووي على الرفات البشرية.

ويعتقد الباحثون أن كونتاغاي كانت موقع دفن لحضارة كيلادي، وتقوم الفرق أيضًا بالتنقيب في مواقع كيلادي القديمة في قرى أغارام ومانولور وكيلادي - المكان الذي أطلق على الحضارة اسمها.

وفقًا لقسم الآثار في ولاية تاميل نادو، يرجع تاريخ بعض القطع الأثرية بالكربون إلى عام 580 قبل الميلاد. أسفرت الحفريات عن أعداد كبيرة من الهياكل العظمية للأبقار والثيران والجاموس والماعز، مما يشير إلى النشاط الزراعي لشعب كيلادي القديم.

كما تُظهر القطع الأثرية التي تم العثور عليها في الموقع أن أعضاء الحضارة مارسوا ألعاب الطاولة وكتبوا الحروف على الفخار باستخدام النص التاميل-براهمي.

يعود تاريخ العديد من الاكتشافات التي تم إجراؤها في المنطقة إلى حوالي 500 قبل الميلاد، عندما سمح الفائض الزراعي للناس ببناء مراكز حضرية فيما يُعرف باسم "التحضر الثاني" في شبه القارة الهندية. بينما اعتقد العلماء سابقًا أن التحضر الثاني حدث في الغالب على طول سهل الغانج الأوسط في شمال الهند ، تشير أدلة جديدة إلى حدوث ظاهرة مماثلة في الجنوب أيضًا.

أخبر سيفاناندام J. Praveen Paul Joseph من DT Next أن النتائج في مواقع كيلادي تظهر أدلة على مواقع الإنتاج الصناعي القديمة. اكتشف علماء الآثار أدوات الغزل والنسيج وعمليات صباغة القماش وأفران الطوب وورش السيراميك.