الأردن : أب يقتل طفلتيه ويدفنهما في محيط منزله

شهدت محافظة الرمثا شمالي الأردن جريمة قتل بشعة بقيام مواطن على قتل ابنتيه ودفنهما في محيط منزله.

وكشفت وسائل إعلام محلية في الأردن معلومات أولية عن جريمة القتل التي وقعت قبل أيام لكن تفاصيلها المروعة بدأت تتكشف خلال الساعات الماضية بعدما داهمت قوات الأمن الأردنية منزل الجاني ليلة الثلاثاء، 5 يوليو 2022.

البيان الرسمي حول قتل أب لطفلتيه في الرمثا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إنّ معلومات وردت مساء أمس لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف: "وفور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 - 12) عام، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني اعترف بجريمته التي أقدم عليها قبل عشرة أيام قام حين ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل.

وبعد أيام قام بضرب ابنته الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.

وجرى إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية وما زال التحقيق جاريًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا ومقاطع فيديو فجر اليوم الثلاثاء تظهر تواجدا أمنيًا كثيفًا في إحدى مناطق الرمثا.

جريمة قتل ايمان ارشيد تهز الأردن

وتأتي جريمة قتل الطفلتين في محافظة الرمثا الأردنية بعد أيام من مقتل الطالبة إيمان ارشيد بعد إطلاق النار عليها في حرم جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة الأردنية عمان وانتحار الجاني بعد أيام من الهروب.

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