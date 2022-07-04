علامة LC Wakiki التركية تستفز العرب ودعوات لمقاطعتها

تواجه سلسلة محلات الملابس التركية "إل سي وايكيكي – LC Wakiki" ردود أفعال عنيفة وانتقادات واسعة النطاق بين زبائنها العرب لسحبها كنزة للأطفال عليها عبارات باللغة العربية من الأسواق التركية.

وبدأ الجدل حين طرحت الشركة التركية كنزة رُسمت عليها شخصية "ميكي ماوس"، وأعلاها كُتب "حان وقت اللعب"، ليبدي مغردون أتراك انزعاجهم وطالبوا الشركة بسحب المنتج من الأسواق وحذف صورته من الموقع الإلكتروني الخاص به.

وردت الشركة على انتقادات المغردين الأتراك بإعلان سحبها القمصان المكتوبة باللغة العربية، ونشرت البيان التالي: "مرحبا، نحن، بصفتنا "إل سي وايكيكي"، نعمل في 56 دولة. نقدم منتجات مناسبة للغات وثقافات البلدان للبيع في تلك البلدان. لقد قررنا أن هذا المنتج، الذي تم إنتاجه للخارج، تم وضعه أيضًا للبيع في تركيا بسبب خطأ منهجي، وقمنا بإزالته من البيع".

تبرير LC Wakiki للمغردين الأتراك

وبعدما استجابت الشركة لمطالبات المغردين الأتراك، وبررت لهم أن المنتج غير مخصص للأسواق التركية، عبر مغردون عرب عن سخطهم واستيائهم من تصرف الشركة وأطلقوا حملة لمقاطعة محلات "إل سي وايكيكي – LC Wakiki" الشهيرة.

وأطلق مغردون عرب وسم "قاطعوا_LC_Waikiki#" لحشد موقف عربي في وجه الشركة التركية التي دعمت العنصريين الأتراك واعتذرت منهم لتخوفها من فقدان مشتريها من الأتراك.

وأكد المغردون العرب أن استجابة الشركة للمطالبات المغردين الأتراك العنصرين سيتسبب في فقدان زبائنها العرب بسبب موقفها.

واعتبر العديد من المغردين أن سحب المنتج ذو العبارات العربية من الأسواق التركية يُعد إهانة للعرب وثقافتهم ولغتهم

تعليقات المغردين العرب ضمن وسم قاطعوا_LC_Waikiki#:

"أنا سأقاطع جميع منتجات LC Waikiki التركية اأدعوا جميع إخوتنا العرب لمقاطعتها بسبب انسجامها مع خطاب العنصرية في تركيا.. الشركة لديها آلاف المنتجات باللغة الإنجليزية واعتذرت للعنصريين عن قميص طفل عليه 3 كلمات عربية؟ ألهذه الدرجة تكرهون لغة نبيكم وقرآنكم وصلاتكم وحجكم؟"

"تحت شعار #حان_وقت_اللعب نأمل من منظمات العرب في كل دول العالم إطلاق حملة مع قدوم #عيد_الأضحى، تُلبس خلالها الأطفال ذات الكنزة التي أزالتها #LC_Waikiki، وذلك تنديداً بالعنصرية التي زلزلتها جملة عربية على كنزة طفل! مو تشتروا الكنزات من الشركة".

"شركة تجارية معتمدة بجزء كبير من أرباحها على الشعوب العربية تتصرف بغباء مفرط بوجهة نظري لأنها رضخت بسبب ثلة من العنصريين فاقدي الأصل عديمي البصيرة هدفهم محاربة اللغة العربية لإشباع عقدة النقص لديهم".

إل سي وايكيكي - LC Wakiki

إل سي وايكيكي هي سلسلة متاجر مقرها إسطنبول تضم 47700 موظفًا و 1047 متجرًا في 47 دولة. أخذت اسمها من شاطئ وايكيكي بجزيرة هاواي والأحرف الأولى من اسم "ليه كوبينز" والتي تعني "الأصدقاء" بالفرنسية.