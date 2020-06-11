"الأرض في مواجهة الفضاء" بلعبة شطرنج.. والتعادل سيد الموقف

شارك اللاعب الروسي "سيرغي كارجاكين" في منافسة بلعبة الشطرنج من على الكرة الأرضية فيما كان منافسيه يحلقان في الفضاء الخارجي خلال مباراة بُثت مباشرة وكانت نتيجتها التعادل.

وقد تسلح رائدا الفضاء الروسيان "أناتولي إيفانشين" و"إيفان فاغنر" بجهاز لوحي بدلًا من رقعة الشطرنج وواجها، في حالة انعدام الجاذبية، اللاعب الدولي الكبير في اللعبة "كارياكين"، الذي جلس في متحف الفضاء في موسكو.

وخلال المبارة، كان على "كارياكين" أن يفكر في سمعته وكوكب الأرض باعتباره ممثلًا لسكان الكرة الأرضية في لعبة الشطرنج ضد الفضاء وسكان الفضاء والتي أقيمت بمناسبة الذكرى الخمسين لأول لعبة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من يونيو 1970.

ونقلت محطة الفضاء الروسية "روسكوسموس" المباراة مباشرة عبر يوتيوب، وقد انتهت على تعادل بعد نحو 15 دقيقة.

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وعلّق رائد الفضاء "أناتولي إيفانيشين" وقد جلس إلى جانبه "إيفان فاغنر": "كان شرف عظيم لنا ألا نخسر".

فيما قال البطل "سيرغي كارياكين": "كانت المباراة على حد السيف وبمستوى جيد برغم قصرها، إذ لا يمكن لرواد الفضاء أن يبقوا في بث مباشر لفترة طويلة".

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ونظمت المباراة بمناسبة مرور خمسين عامًا على أول مباراة شطرنج أقيمت بين رواد فضاء سوفيات في مهمة ونظراء لهم على الأرض في التاسع من يونيو 1970.

يذكر أن الروسيان "أناتولي إيفانيشين" و"إيفان فاغنر" وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في التاسع من أبريل برفقة الأمريكي "كريس كاسيدي" بعد انطلاقهما من مركز "بايكونور" الروسي في كازاخستان.

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