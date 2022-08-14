شاب يصور فتيات داخل مسبح في الأردن وينشر إيحاءات غير لائقة على الإنترنت

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو لفتيات خلال تواجدهن في مسبحٍ خارجي تابع لأحد الفنادق الشهيرة في العاصمة عمان، بعد أن قام أحد الشباب بتصويره خلسة ثم نشره على الإنترنت وأرفقه بعبارات وإيحاءات غير لائقة.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي يتعذر على موقع البوابة نشره، شابًا يستغل تواجده بالقرب من مسبح الفندق الشهير، وعلى ارتفاع يسمح له بكشف المسبح ومن يتواجد داخله بهدف انتقاد ما أسماه "ظاهرة غريبة تجتاح الأردن".

ويُسمع في مقطع الفيديو المتداول شابًا يعبر عن "صدمته" مما شاهده داخل المسبح القريب منه، وبأن تواجده في صالون التجميل حيث يعمل يحرمه من مشاهدة هذه المظاهر (حسب قوله).

ولم يكتفِ الشاب بتصوير الفتيات داخل المسبح، بل قام بنشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" وتبين بأنه يمتلك صالون تجميل شهير يقع بالقرب من الفندق.

وأثار مقطع الفيديو انقسامًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بين من عبر عن استياءه من ظاهرة تصوير الآخرين والتعدي على خصوصيتهم، فيما انتقد آخرون تواجد الفتيات في مسبح خارجي ومكشوف ومحاط ببنايات مرتفعة تسمح للكثيرين بالنظر إليهن.

حساب الحركة النسوية في الأردن يعلق

ذكر حساب الحركة النسوية في الأردن على تطبيق "إنستغرام" أن صاحب صالون التجميل قام بحذف مقطع الفيديو من حسابه على سناب شات بعد تعرضه لحملة انتقادات عارمة وزعم أنه سيقوم بمحاسبة من قام بنشر مقطع الفيديو.

وأشار حساب الحركة النسوية إلى أن ما ظهر في مقطع الفيديو يندرج تحت باب "التحرش الجنسي" ويعد أحد أشكال "تطبيع التحرش الجنسي".

في المقابل، ذكر حساب الحركة النسوية في الأردن بأنه تواصل مع إدارة الفندق الشهير حيث تم تصوير الفتيات داخله، والتي بدورها وعدت باتخاذها إجراءات مناسبة ليكون المكان مساحة آمنة للنساء.

وقالت إدارة الفندق في رسالة خاصة عبر تطبيق "إنستغرام" لحساب الحركة النسوية: "شكرًا لإبلاغنا عما جرى، ونحن نعدكم بالتعامل مع الوضع، ستظل خصوصية وراحة ضيوفنا دائمًا على رأس أولوياتنا".

إعداد: هبة أحمد