احتجاز مطرب في بنغلاديش بسبب صوته القبيح .. اسمع واحكم بنفسك

يكتسب المطربون شهرتهم عادة بناءً على موهبتهم المميزة وصوتهم الرقيق إلى جانب ذوقهم في اختيار أعمالهم الفنية، لكن مطربًا من بنغلاديش كسر القاعدة العامة وحظي بشهرة واسعة بسبب "رداءة صوته".

وذكر الفنان البنغالي "هيرو ألوم"، الذي اشتهر على الإنترنت بأغانيه غير المتناغمة، أن الشرطة في بلاده احتجزته مؤخرًا وطلبت منه التوقف عن الغناء بسبب صوته القبيح (حسب قولهم).

وفي حديثه إلى وكالات أنباء عالمية، قال ألوم إنه تعرض لتعذيب عقلي من قِبل الشرطة التي أجبرته على التوقيع على تعهد "اعتذار" لأداء أغانٍ كلاسيكية لـ"روبندرونات طاغور" ونازرول جيتي، الذين يعتبرون من أشهر شعراء بنغلاديش.

وقال ألوم: "اعتقلتني الشرطة الساعة 6 صباحًا وأبقوني هناك لمدة ثماني ساعات، سألوني لماذا أغني أغاني رابندرا ونازرول".

وصرح ألوم (37 عامًا) بأن الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقًا أن له وجه بطل.

ويُزعم أن هيرو ألوم ترشح لمنصب عام 2018 (لم يكشف عنه) وحصل على 638 صوتًا.

ويحظى هيرو ألوم بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في بنغلاديش، ولديه ما يقرب من مليوني متابع على فيسبوك.

كما دفعت أنباء اعتقال ألوم العديد من معجبيه لدعمه على وسائل التواصل الاجتماعي.

شرطة بنغلاديش تكشف سبب اعتقال هيرو ألوم

قالت شرطة العاصمة دكا إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء "هيرو ألوم"، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.

وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد أن المغني غير تمامًا أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.

وبعد خروجه من السجن، نشر ألوم مقطع فيديو موسيقي جديد أظهره أنه مسجون خلف القضبان وينتظر تنفيذ حكم الإعدام.