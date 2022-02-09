الأكثر تداولًا في السعودية .. مُسِنٌّ سعودي يُهدي ناقتين لسائح أمريكي ردًّا للجميل

ضرب أب سعودي أروع الأمثلة في كرم الشعب السعودي وشهامته وطريقته السخية في رد الإحسان بالإحسان حين استضاف أمريكيين اثنين بمنزله في السعودية وأكرمهما لاستضافتهما ابنه بمنزلهما بالولايات المتحدة.

ونشر اليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي، المعروف بـ"سائح تيوب"، مقطع فيديو يوثق استضافة والده لسائحين أمريكيين كانا قد استضافاه بمنزلهم بالولايات المتحدة واهتموا بشؤونه خلال تواجده بعيدًا عن أهله.

بعد ما اكرموني في امريكا

اليوم والدي يكرمهم على طريقته الخاصه

ويقدم لهم هديه هي الاغلى عند الشعب السعودي #حنا_بدو pic.twitter.com/RJ8ZyDgS4Q — Thawab Alsubaie سائح تيوب (@sai7org) February 7, 2022

واختار والد ثواب السبيعي أن يرد فضل الرجلين الأمريكيين عليه على طريقة أهل السعودية وتقديم أغلى هدية يفخر بها الشعب السعودي وهي "الإبل".

وظهر والده في مقطع الفيديو وهو يستقبل الأمريكيين قائلًا لهما: "أولًا حياكم الله في المملكة وبيتنا..نشكر الله ثم نشكركم لاستقبال ولدي ثواب أثناء إقامته في أمريكا، وهو يقول عنكم ناس طيبين".

وأكمل مرحبًا بهما: "لأجل غلاكم وتقديركم، أغلى ما عندنا في المملكة، الإبل، واحنا نقدم لضيوفنا أغلى ما عندنا هي الإبل..فلكم ناقتين تقديرا لكم".

What an honor this was today. Thawab‘s father honored Daddy Greg and I with a camel today. pic.twitter.com/78FAFwoQhR — Sid Fritts (@sid_fritts) February 7, 2022

في حين تفاجأ الأمريكيان بهذه الهدية، وأعربا عن شكرهما وتقديرهما لوالد السبيعي، كما قام أحدهما بتقبيل رأس الوالد تعبيرًا عن امتنانه فيما انهمرت دموع الآخر تأثرًا بالهدية السخية قائلًا بأن الكلمات تعجز عن وصف ما يشعر به.

وارتدى الرجلان الأمريكيان الزي الوطني الثوب والغترة والعقال تقديرًا للشعب السعودي.

وتسائل والد ثواب السبيعي عن الطريقة التي سيتم فيها نقل الإبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو بأنهم قد يرغبون في إبقائها بالسعودية من أجل الاهتمام بها ورعايتها، ليرد أحد الرجلين الأمريكيين مازحًا: "نتمنى أن تسمح لنا الخطوط الجوية السعودية في نقلها إلى بلادنا تمامًا كما أحضرتنا هنا".

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