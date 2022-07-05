الأميرة الجليلة بنت علي تخطف الأنظار والجمهور يشبهها بعمتها الأميرة هيا

حظي الظهور الأخير لـ الأميرة الجليلة بنت علي بن الحسين قبل أيام على اهتمام وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

ونشرت صفحات تُعنى بأخبار العائلة المالكة في الأردن صورًا من الظهور الأخير لـ الأميرة الجليلة بنت علي برفقة شقيقها الأمير عبدالله بن علي.

وذكرت هذه الصفحات بأن ظهور الأميرة الجليلة كان خلال تواجدها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة المتخصص في التدريب والتطوير لمكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية ومركزه في العاصمة الأردنية عمان.

واعتمدت الأميرة الجليلة خلال تواجدها في مركز الملك عبدالله لتدريب العمليات الخاصة ملابسة مستوحاة من البدلة العسكرية الأردنية مؤلفة من بنطال جيشي مع سترة رمادية بالشعار الملكي الأردني.

وحظيت إطلالة الأميرة الجليلة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ركزوا على جمالها الذي ورثته من عمتها الأميرة هيا بنت الحسين.

الأميرة الجليلة بنت علي

ولدت الأميرة الجليلة في 16 سبتمبر 2005.

تبلغ من العمر 17 عامًا

تسمية الأميرة الجليلة بنت علي

وكان الأمير علي بن الحسين قد كشف في لقاء متلفز مع الإعلامية علا الفارس بأنه اختار لابنته اسم الجليلة تيمنًا باسم الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين أصغر بنات الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية.

وذكر الأمير علي بن الحسين خلال اللقاء بأن شقيقته الأميرة هيا قد اختارت لابنتها أيضًا اسم الجليلة لنفس السبب الذي دفعه لاختيار هذا الاسم.

الأمير علي بن الحسين

اسمه الكامل: علي بن الحسين بن طلال بن عبدالله بن حسين الهاشمي.

ولد في العاصمة الأردنية عمان في 23 ديسمبر 1975.

والده هو الملك الحسين بن طلال ووالدته هي الملكة علياء.

لديه شقيقه واحدة وهي الأميرة هيا بنت الحسين.

الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

دراسة الأمير علي بن الحسين

بدأ دراسته الابتدائية في الكلية العلمية الإسلامية في عمّان وتابعها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في 1993 تخرج من مدرسة "ساليسبوري" في ولاية كونيتيكت في الولايات المتحدة الأمريكية.

التحق بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية، وتخرّج ضابطًا في ديسمبر من عام 1994 ونال وسام بروناي.

مناصب الأمير علي بن الحسين

عُين قائدًا لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، حتى 28 يناير 2008.

يشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.

رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم.

تولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا من الفترة من 6 يناير 2011 وحتى 29 مايو 2015.

يترأس مجلس إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام منذ تأسيسها عام 2003.

زواج الأمير علي

تزوج الأمير علي في 7 سبتمبر 2004 على الجزائرية ريم الإبراهيمي ابنة الممثل الأسبق للأمم المتحدة في أفغانستان وسوريا الأخضر الإبراهيمي، وأصبحت تلقب بعد الزواج بالأميرة ريم علي، ولهم من الأبناء:

الأميرة الجليلة (16 سبتمبر 2005).

الأمير عبد الله (19 مارس 2007).

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