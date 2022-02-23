الأميرة حصة تهنئ والدها الملك سلمان وولي العهد بـ يوم التأسيس السعودي

هنأت الأميرة حصة ، الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، والدها وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة يوم التأسيس السعودي الذي تحتفل به بلادها للمرة الأولى في تاريخها بمرور 3 قرون على تأسيس المملكة العربية ‎السعودية على يد الإمام محمد بن سعود.

ورفعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الرئيسة الفخرية لجمعية المسؤولية المجتمعية، باسمها ونيابة عن منسوبي الجمعية التهنئة عبر الحساب الرسمي للجمعية على موقع التدوين "تويتر".

وبينّت الأميرة حصة، أن المسؤولية المجتمعية للدولة حاضرة وبارزة في الداخل والخارج، وللسعودية تاريخ عريق وسجل حافل وجذور راسخة في العمل التطوعي والإنساني والمجتمعي على مر الأزمان، وأعمال دونها التاريخ منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يدي الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمسؤولية المجتمعية حاضره في جميع العصور، ومع التقنيات الحديثة تغيرت المفاهيم من خلال التوعية وزاد العطاء ولله الحمد والشكر.

وسألت سمو الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز، الله تعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وأن يديم على الوطن أمنه وأمانه، وأن يحقق مزيدًا من النماء والازدهار، ويكمل مسيرة النهضة التنموية في كافة المجالات وعلى جميع المستويات في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز

هي الابنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، والأخت غير الشقيقة للأمير محمد بن سلمان، والدتها هي الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت في 2011م عن عمر يناهز 71 عامًا، وذلك إثر إصابتها بمرض عانت منه لسنوات.

حياتها الخاصة

ولدت الأميرة حصة بنت سلمان في مدينة الرياض، هي الرئيسة الفخرية لجمعية المسؤولية المجتمعية، وهي الجمعية الأولى المتخصصة في تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة "الحكومية، الخاصة، وغير الربحية".

وتولت المنصب في 2 يونيو 2020، كما أنها تشغل منصب أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.

زواج الأميرة حصة بنت سلمان

وكانت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز قد احتفلت بزواجها في شهر مايو 2021.

ونشر حساب "صور آل سعود" على موقع التدوين "تويتر" عددًا من صور حفل زواج أقامه شقيق العروس الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه، بمناسبة زواج الأميرة بالأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

وأرفق الحساب الصور بتغريدة جاء فيها: "صور من الحفل الذي أقامه الأمـير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه بمناسبه زواج الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بسمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي ال سعود بحضور الأمـير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمراء.. يوم الإثنين ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢هـ".

وأشارت مواقع إخبارية محلية في السعودية الى أن الامير فهد بن سعد بن تركي ال سعود يشغل منصب مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة الخامسة عشر في وزارة الداخلية من الثاني من شهر فبراير لعام 2021 في المملكة العربية السعودية.

ويُعد هذا المنصب من أهم المناصب في وزارة الداخلية السعودية، فمهمة مكافحة الجريمة من أهم الوظائف في السعودية التي تبذل جهودًا كبيرة من أجل الحفاظ على أمنها وسلامتها بشكل كبير، وليكون المجتمع السعودي خاليًا من كافة أشكال الجريمة الممكنة في داخله.

فستان الأميرة حصة بنت سلمان

ارتدت العروس فستانًا رائعًا من تصميم الفرنسي "ستيفان رولان" مع مجوهرات من تصميم والدتها الراحلة الأميرة سلطانة السديري.

كما وزعت العروس على المدعوين هدية كانت عبارة عن صندوق عطور من التراث السعودي.