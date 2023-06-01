صدور الإرادة الملكية بالإنعام على رجوة بلقب الأميرة رجوة الحسين

صدرت الإرادة الملكية السامة بمنح الآنسة رجوة آل سيف لقب أميرة بعد عقد قرانها على ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في قصر زهران قبل دقائق بحضور الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا وأفراد العائلة الهاشمية وعائلة العروس وضيوف الأردن من جميع أنحاء العالم.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الهاشمي على مواقع التواصل الاجتماعي نص الإرداة الملكية التي أصدرها العاهل الأردني الملك عبدالله بعد اتمام مراسم عقد القران.

تاليًا نص الإرادة الملكية السامية: "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله".

الأميرة رجوة الحسين

وبهذا القرار، سيطلق على الآنسة رجوة اسم "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين.

وبمجرد زواجها رسميًا من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ستحضر الأميرة رجوة كافة أنشطة البيت الملكي الهاشمي إلى جانب زوجها.

كما ستمثل الأميرة رجوة الحسين ولي العهد في المناسبات التي تقام داخل الأردن وخارجها، مثل حفلات زفاف أعضاء العائلات الملكية.

كما ستحضر الأميرة رجوة الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.