الأميرة فهدة الهاشم تخطف الأنظار في زفاف الأمير الحسين.. شاهدوا جمالها السعودي

البوابة - نجحت الأميرة فهدة أبو نيّان، المُلقبة بالأميرة فهدة الهاشم، في خطف الأنظار لها بإطلالتها المحتشمة والأنيقة التي اختارتها لحضور مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين.

ومنذ اللحظة الأولى التي ترجلت منها الأميرة فهدة الهاشم من المركبة أمام بوابة قصر زهران العام برفقة زوجها الأميرة هاشم بن الحسين، تمكنت من لفت الأنظار لها حتى ملأت صورها منصات التواصل الاجتماعي في الأردن والسعودية باعتبارها أميرة من أصول سعودية.

وحرص عدد من مراقبي الحدث الملكي على التقاط صور لإطلالة الأميرة فهدة في مراسم عقد قران ولي العهد الأمير الحسين ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأرفق مراقبو الزفاف الملكي صور الأميرة فهدة الهاشم بعبارات الإعجاب والإشادة بإطلالتها التي تجمع بين الفخامة والاحتشام.

واختارت الأميرة الأنيقة فهدة أن تحضر مراسم عقد القران في قصر زهران بثوب سعودي تقليدي باللون الزيتي، ولم تغفل عن وضع طرحة أسدلتها على خصلات شعرها بطريقة أنيقة.

أما على صعيد المكياج، اكتفت الأميرة فهدة بتطبيق مكياج ترابي بسيط ركزت فيه على إبراز جمال عينيها.

وعبر كثيرون عن سعادتهم بحضور الأميرة فهده هذه المناسبة السارة والمتعلقة بمواطنتها الآنسة رجوة آل سيف ذات الأصول السعودية.

الأمير هاشم بالثوب العربي

كما تميّز الأمير الأردني هاشم بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، بإطلالته العربية التراثية في مراسم عقد قران الأمير الحسين على الأميرة رجوة في قصر زهران اليوم الخميس.

وتكون اللباس الذي ارتداه الأمير هاشم بن الحسين، خلال مراسم عقد القران، من شماغ ابيض اللون أو المنديل الأبيض، وثوب أردني باللون البني، من ثم عباءة باللون الذهبي مصنوعة من الصوف ومقصبّة باللون الذهبي.



زواج الأمير هاشم بن الحسين من فهدة

الأمير هاشم وزوجته الأميرة فهدة مع المصمم السعودي يحيى البشري

تزوج الأمير هاشم بن الحسين في 6 يناير 2006 من فهدة محمد بن إبراهيم أبو نيان في القصر الملكي في العاصمة الأردنية عمان.

وتُعد فهدة واحدة من أبناء رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان وحفيدة الأمير تركي بن خالد السديري ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود من جهة الأم.

فستان زفاف الأميرة فهدة

وفيما يتعلق بـ فستان زفاف الأميرة فهدة فقد تألقت العروس فهدة بفستان حمل توقيع المصمم السعودي الشهير يحيى البشري الذي صممه خصيصًا لها.

وجاء تصميم فستان زفاف الأميرة فهدة بطريقة أنيقة باللون الذهبي مع طرحة من الشيفون والدانتيل.

كما صففت العروس شعرها بطريقة بسيطة إذ اكتفت برفعه من الناحية الأمامية فيما طبقت مكياج خفيف لاق بملامح وجهها الناعم.

بعد زواجها من الأمير هاشم باتت تُلقب بـ الأميرة فهدة الهاشم.

من هي فهدة الهاشم

الاسم الكامل: فهدة بنت محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان

مكان الولادة: جدة

تاريخ الولادة: 27 يونيو 1981

الأب: الشيخ محمد بن إبراهيم بن سلمان أبو نيان ، رئيس مجلس إدارة شركة أبونيان القابضة وأكوا باور انترناشيونال

الأم: الشيخة شريفة بنت تركي السديري

أبناء الأميرة فهدة

لدى الأمير هاشم زوجته الأميرة فهدة ابن واحد وثلاث بنات، وهم: