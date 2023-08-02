الأميرة راية الحسين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير.. شاهدوا جمالها

البوابة - رعت الأميرة راية الحسين، أصغر بنات الملك الراحل الحسين بن طلال، الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الـ 27 لمدارس اليوبيل.

وسلّمت الأميرة راية الحسين الشهادات للخريجين والخريجات بحضور المديرة التنفيذية لمؤسسة الملك الحسين هنا شاهين.وتخلل الحفل،

فقرة تحدث فيها الطلبة الخريجين في كلمات لهم عن تجربتهم في مدرسة اليوبيل، التي كان لها الدور الكبير في صقل شخصياتهم، كما عرض مجموعة من الطلبة قصص نجاحهم و مشاركاتهم في المسابقات المحلية، و العالمية المختلفة.

وجاءت فقرة تسليم الرايات لتؤكد على قيم اليوبيل وتعززها في نفوس الخريجين والخريجات، وهذه الرايات: الصدق والتواضع، والاحترام المتبادل، والالتزام الأكاديمي، والمسؤولية المجتمعيّة، والتعاون، والفضول العلمي والتفكير الناقد.

كما سلّم طلبة الفوج السابع والعشرين الرايات لمن سيأتي بعدهم؛ للتأكيد على أهمية هذه القيم والتحلي بها.

وحظي ظهور الأميرة راية في حفل التخرج على تفاعل واسع، خاصة وأنها مُقلة في ظهوراتها العلنية بعد زواجها من الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان" في 2020.

وفي حفلٍ عائلي، احتفلت الملكة نور، أرملة الملك الحسين بن طلال، بزواج ابنتها الصغرة الأميرة راية، بحضور سفير الأردن في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان.

الأميرة راية في حفل زفاف الأمير الحسين

شاركت الأميرة راية بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، في حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين في قصر زهران، الخميس، في الأول من يونيو/حزيران 2023.

ونجحت الأميرة راية في لفت الأنظار لها لدى وصولها قصر زهرن برفقة زوجها الصحفي البريطاني "فارس نيد دونوفان.

الأميرة راية بنت الحسين برفقة زوجها

واختارت الأميرة راية الحسين أن تشارك في الزفاف الملكي بإطلالة تقليدية بلمسة عصرية تحمل توقيع دار أزياء كومباز – Kumbaz الأردنية.

وارتدت الأميرة راية ثوب باللون الجنزاري مصمم بقطعتين، الأولى مخفية من قماش الحرير تعلوها قطعة من الشيفون المطرز بالخيوط الفضية.

واكتفت الأميرة راية بتسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف.

أما في حفل الاستقبال ومأدبة العشاء التي أقيمت في قصر الحسينية مساء الخميس، اختارت الأميرة راية أن تطل بفستان أنيق باللون الزيتي ووضعت عليه الوشاح الملكي وارتدت تاج ناعم من الألماس.



