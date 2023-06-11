البوابة - حازت الأميرة راية بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، على وسام القديس يوحنا - As a Dame of Justice من قبل الملك تشارلز الثالث.

ونشرت جريدة لندن الرسمية "The London Gazette" بيانًا رسميًا للإعلان عن الوسام الذي حصلت عليه الأميرة الأردنية راية بنت الحسين والذي يعد من أرفع الأوسمة الملكية البريطانية.

الأميرة راية بنت الحسين تحصل على وسام رفيع من الملك تشارلز

وتم تكريم الأميرة راية بنت الحسين بوسام القديس يوحنا - As a Dame of Justice لعملها في دعم مجموعة مستشفيات سانت جون القدس للعيون، والتي تعد واحدة من المجالات الرئيسية التي تركز عليها جامعة بريوري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان وسام القديس يوحنا قد أنشئ عام 1888 بموجب ميثاق ملكي من الملكة فيكتوريا، وقد منح للكثير من الشخصيات البارزة على مستوى العالم من بينهم والد الأميرة راية، الملك الراحل حسين، الذي حصل على وسام فارس الصليب الأكبر من وسام القديس يوحنا في عام 1957 من قبل الملكة إليزابيث.

وجاء تكريم الملك الراحل الحسين بن طلال بهذا الوسام الرفيع نظرًا لعمله مع منظمة وسام سانت جون الخيرية.

كما حصلت الملكة نور، والدة الأميرة راية بنت الحسين، على وسام القديس جون ووسام سيدة الصليب عام 1989.

زواج الأميرة راية بنت الحسين

احتفلت الأميرة راية بنت الحسين، في يوليو 2020، بزواجها من الصحفي البريطاين فارس نيد دونوفان.

وبحضور أرملة العاهل الأردني، الملكة نور الحسين، وسفير الأردن في لندن عمر النهار وعائلة السيد دونوفان، احتفلت الأمير راية بزواجها من الصحفي البريطاني في حفل بسيط بسبب الإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة "كورونا" المُستجد.

ويعد السيد دونوفان حفيد الروائي وكاتب القصص القصيرة البريطاني "روالد دال"، فيما تُظهر السيرة الخاصة بفارس على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان يعمل مع عدة صحف عالمية منها Mail و Buzzfeed وSpectator، بالإضافة إلى ظهوره في برنامج BBC للأحداث.

الأميرة راية بنت الحسين

الأميرة راية بنت الحسين (9 فبراير 1986 ) هي الابنة الصغرى للملك الحسين ملك الأردن الراحل والملكة نور، وهي أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وأشقاؤها هم الأمراء حمزة وهاشم وشقيقتها الكبرى الأميرة إيمان.

يشار إلى أن سمو الأميرة راية، المولودة للعاهل الأردني السابق الملك الحسين بن طلال، والملكة نور الحسين في التاسع من شهر شباط عام 1986 حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة–إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك بالأدب الياباني.

الملكة نور برفقة أبنائها حمزة وهاشم وراية وإيمان