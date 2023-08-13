الأميرة رجوة بعدسة الذكاء الاصطناعي.. شاهدوا جمالها

البوابة - -نجحت الأميرة رجوة الحسين في دخول دائرة الأضواء بعد زواجها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الأول من يونيو 2023 بحضره أفراد من العائلات الملكية حول العالم وعدد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.

ومنذ اللحظة الأولى التي انضمت بها إلى العائلة الهاشمية الأردنية، بدأت عدسات الكاميرات ووكالات الأنباء العربية والعالمية بملاحقة كل تحركات الأميرة رجوة، فيما ينشغل عشاق الموضة والأزياء بمعرفة تفاصيل إطلالتها الملكية إلى جانب زوجها الأمير الحسين.

ولعلّ حب الكثيرين للأميرة رجوة الحسين دفعهم إلى الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى مجموعة من الصور "الملكية" جديدة لها.

ونشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار العائلات الملكية حول العالم النتيجة النهاية لشكل الأميرة رجوة بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث بدت قريبة إلى الواقع بشكلٍ كبير، حتى ظن البعض بأنها صور حقيقية للأميرة الحسناء.

وظهرت الأميرة رجوة في الصور وكأنها قادمة من ستينيات القرن الماضي، مع تسريحة الريترو الأنيقة والمتميّزة.

كما ظهرت الأميرة رجوة في إحدى الصورة بتسريحة الريترو الكلاسيكية، والتي منحتها إطلالة راقية تعود بها إلى السبعينيات.

رجوة آل سيف في سطور

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الأميرة رجوة:

1. رجوة من مواليد الرياض

ولدت في العاصمة السعودية الرياض، في 28 أبريل 1994.

والدها هو رجل الأعمال السعودي خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، وهو مالك شركة السيف للمقاولات.

2. صلة القرابة بالملك سلمان

تنتمي والدة رجوة، السيدة عزة، إلى عائلة السديري، وهي نفس عائلة والدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الراحلة حصة بنت أحمد بن محمد السديري التي تعد إحدى زوجات الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية وأول ملك للبلاد.

كما كان الملك سلمان بن عبدالعزيز متزوجًا من الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت في عام 2011 عن عمر يناهز 71 عامًا، وهي والدة كل من الأمير فهد بن سلمان (متوفى)، الأمير سلطان بن سلمان، الأمير أحمد بن سلمان (متوفى)، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأمير فيصل بن سلمان، والأميرة حصة بن سلمان.

3. الدراسة في أمريكا

حصلت الأميرة رجوة على تعليمها الثانوي في جامعات المملكة العربية السعودية، ثم انتقلت إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإكمال تعليمها العالي وحصلت على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة سيراكوز عام 2017.

خلال سنة دراستها الأولى، ذهبت الآنسة رجوة في رحلة إلى دبي برفقة زملائها وشاركوا في تأسيس إحدى الشركات الناشئة المستدامة.

4. العمل في الهندسة

بعد تخرجها، عملت رجوة في شركة تدعى P-A-T-T-E-R-N-S للتصميم ثم عادت إلى الرياض للعمل في استوديو التصميم Designlab Experience.

5. خطوبة رجوة والحسين

لا يُعرف سوى القليل عن كيفية لقاء الآنسة رجوة وولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني، لكنهما أعلنا خطوبتهما في أغسطس 2022.

أعلنت العائلة الهاشمية في أغسطس 2022 خطبتهما في منزل عائلة رجوة آل سيف في الرياض.

