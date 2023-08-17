الأميرة رحمة الحسن تتفتح مهرجان الفحيص.. شاهدوا جمالها بالثوب الأردني

البوابة - نجحت الأميرة رحمة بنت الحسن في لفت الأنظار لها بإطلالتها الأميرية الراقية لدى إشعالها "الشعلة" إيذانًا بانطلاق الدورة الـ31 لمهرجان الفحيص تحت عنوان "الأردن: تاريخ وحضارة".

واختارت الأميرة رحمة بنت الحسن في حفل الافتتاح بإطلالة مستوحاة من التراث الأردني، وارتدت الثوب الأسود المُطرز بالخيوط حمراء اللون.

أما على صعيد الشعر والمكياج، اكتفت الأميرة رحمة بإسدال شعرها على كفتيها بطريقة بسيطة، وطبقت مكياج ترابي يليق بلامح وجهها الناعمة.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان حتى التاسع عشر من الشهر الجاري ويقام على مسرح ساحة الدير الروماني الأرثوذكسي.

ويُشارك في المهرجان نخبة من أبرز الفنانين العرب منهم الفنان اللبناني وليد توفيق والفنان جوزيف عطية، والفنان وائل جسار، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الأردنيين منهم جهاد سركيس، غادة عباسي، ومشاركة عدد من الفرق الفنية الأردنية.

الأميرة رحمة بنت الحسن في الزفاف

وكانت الأميرة رحمة بنت الحسن قد سحرت الكثيرين بإطلالتها الراقية في الزفاف الملكي الذي أقيم في الأول من يونيو 2023 بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين.

وجاءت إطلالة الأميرة رحمة حينها بثوب أنيق حمل توقيع المصممة إيمان الأحمد - Eman Al Ahmed.

كما لفتت ابنتها الآنسة عائشة البطاينة الأنظار لها، حين ارتدت ثوب باللون الزيتي المطرز بطريقة أنيقة بالخيوط الذهبية اللامعة، فيما أسدلت خصلات شعرها المتموجة على كتفيها بطريقة أنيقة وطبقت مكياج ترابي أنيق.

من هي الأميرة رحمة

اسمها الكامل: الأميرة رحمة بنت الحسن بن طلال بن عبدالله الهاشمي

الأب: الأمير الحسن بن طلال بن عبدالله الهاشمي

الأم: الأميرة ثروت الحسن

تاريخ الولادة: 13 أغسطس 1969

الأشقاء: راشد - رحمة - سمية

تعليم الأميرة رحمة

تلقت الأميرة رحمة تعليمها الابتدائي في عمان، الأردن

مدرسة شيربورن للبنات في دورست، انكلترا

كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، إنجلترا - بكالوريوس الفنون مع مرتبة الشرف في قسم الدراسات الشرقية (1991)

كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، إنجلترا - ماجستير في الفلسفة في قسم العلاقات الدولية (1992)

زواج الأميرة رحمة

في يوليو 1997، تزوجت الأميرة رحمة من السيد علاء البطاينة، وزير الطاقة والثروة المعدنية من 11 أكتوبر 2012 إلى 30 مارس 2013.

ولدى الأميرة رحمة ابنين: