الصور الأولى من عقد قران طارق جودة ابن الأميرة سمية في قصر بسمان

شاركت الأميرة سمية بنت الحسن، ابنة عم ملك الأردن عبدالله الثاني، صورًا جديدة ولقطات حصرية من مراسم زفاف ابنها طارق ناصر جودة ووين أبو هنطش المقام الخميس الماضي ضمن أجواء عائلية ملكية.

واختارت الأميرة سمية أن تشارك مع متابعيها، مجموعة رائعة من أهم اللحظات التي شهدتها بزواج ابنها البكر طارق، أرفقتها بعبارات التهنئة والتبريك، متمنية للعروسين حياة سعيدة معًا.

وتضمنت الصور، لقطاتٍ من مراسم عقد قران العروسين، طارق وزين، قبل التوجه إلى موقع الاحتفال الرسمي بالزواج بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية الأردنية وفي مقدمتهم جد العريس الأمير الحسن بن طلال والأميرة ثروت الحسن وعدد من المقربين والأصدقاء.

عقد قران طارق وزين في قصر بسمان

وأظهرت الصور الأولى مراسم عقد القران في قصر بسمان، حين اختارت العروس أن تطل بفستان زفاف أنيق، يجمع بين البساطة والفخامة بشكلٍ راقٍ، والذي جاء بأكمام طويلة مع تفاصيل رقيقة من ناحية، واكتفت برفع شعرها بطريقة بسيطة مع مكياج رقيق أبرز ملامح وجهها الجميلة.

أما في حفل الزفاف، اختارت العروس أن تطل بفستان آخر تضمن المزيد من التفاصيل الملكية بأكمام طويلة من التول الحريري الذي شمل رسومات لورد النرجس وتنورة كاملة.

أما بالنسبة للأميرة سمية، فقد اختارت الظهور بإطلالة راقية تليق بمكانتها كأم عريس، بفستان مؤلف من قطعتين بلون الأخضر النعناعي مع تفاصيل رقيقة في نهايته بنقشات ورود رقيقة، فيما اختارت شقيقتا العريس، زين وسكينة، الحضور بإطلالات ملكية براقة راقية.

فستان زفاف زين أبو هنطش

الأميرة سمية تحتفل بزواج ابنها طارق

وجهت الأميرة سمية كلمات رقيقة لابنها البكر، طارق، بمناسبة حفل زفافه من زين أبو هنطش، قالت فيها: "كنت أتطلع إلى هذا اليوم منذ اللحظة التي ولدت فيها، أتمنى أن يعني لك هذا الزواج أشياء جديدة يا ابني الف مبروك حبيبي".

ونشرت بعض الحسابات المهتمة بأخبار العائلة الملكية في الأردن صورًا من حفل الزفاف، كما وثق مقطع فيديو تفاصيل الحفل الذي أقيم في القلعة المُطلة على وسط العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب اللقطات المتداولة، فقد أحيا الفنان الأردني حسين السلمان حفل الزفاف الذي اقتصر على عائلتي العروسين وعدد محدود من الأصدقاء والأقرباء.

كما حضر حفل الزفاف أفراد من العائلة المالكة في الأردن، وفي مقدمتهم الأميرة عالية بنت الحسين التي شاركت مع متابعيها لقطة حصرية من الحفل برفقة ابنة عمها الأميرة رحمة بنت الحسن.

مأدبة غداء قبل زفاف طارق ناصر جودة

وقبل موعد زفاف طارق وزين، أقام والد العريس، وزير الخارجية الأردني الأسبق، ناصر جودة، مأدبة غداء في قاعة مدينة الحسين للشباب في عمان.

من هو طارق ناصر جودة