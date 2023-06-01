الأميرة ريم العلي ترتدي فستان زفافها في عرس الأمير الحسين.. شاهدوا جمالها

البوابة - نجحت الأميرة ريم العلي، زوجة الأمير علي بن الحسين، في لفت الأنظار لها لدى حضورها مراسم عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأميرة رجوة الحسين في قصر زهران في العاصمة الأردنية عمان.

اللافت في إطلالة الإميرة ريم العلي في مراسم عقد القران هو الفستان الذي اختارته لحضور الزفاف الملكي الذي حضره أفراد العائلة المالكة الأردنية وعدد من ملوك وأمراء وشيوخ ورؤساء دول شقيقة وصديقة.

واختارت الأميرة ريم أن تحضر مراسم عقد القران بفستان الشركسي الذي كانت قد ارتدته في حفل زفافها من الأمير علي بن الحسين في سبتمبر 2004.

فستان زفاف الأميرة ريم العلي

وكانت الآنسة الجزائرية ريم الإبراهيمي، والتي لقبت لاحقًا بالأميرة ريم العلي، فستان شركسي من تصميم المصممة الشركسية عائشة يوتاخ.

وجاء فستان زفاف الأميرة ريم قبل 19 عامًا من قماش الحرير الطبيعي الناعم على طراز ملابس أهل مدينة بيلوريتشينسك الروسية.

ولم تغفل المصممة عن إضافة الزخارف الذهبية من ناحية الصدر والأكتاف، مع بعض قطع الإكسسوار الشركسية التقليدية واكتفت بوضع وشاح أبيض بسيط على شعرها.

لماذا ارتدت زوجة الأمير علي الثوب الشركسي في حفل زفافها؟

تسائل متابعو الحدث الملكي عن السبب الذي دفع الأميرة ريم لارتداء الثوب الشركسي في يوم زفافها ولم ترتدي فستان زفاف أبيض تقليدي أو ثوب أردني أو ثوب جزائري.

وأرجع عدد من مراقبي الحدث الملكي السبب وراء اختيار الأميرة ريم الثوب الشركسي في أهم يوم في حياتها هو علاقة الأمير علي بن الحسين الجيدة مع أفراد الجالية الشركسية في الأردن.

وعُرف عن الأمير علي بحبه التواجد في الأوساط الشركسية وحفلاتهم ومناسباتهم حتى أنه في عام 1998 انطلق على صهوة جواده في رحلة جماعية تضم 10 خيالة من أصول شركسية باتجاه القوقاز الروسية، في محاولة لتسليط الضوء على قضية هجرة الشركس إلى بقاع الدنيا في أواخر القرن الماضي.