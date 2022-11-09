الأميرة مارتا لويز تصدم البيت الملكي النرويجي وتتخلى عن واجباتها .. القصة كاملة

تواصل الأميرة مارتا لويز، الابنة الوحيدة للملك النرويج هارولد وزوجته الملكة سُونِيا، إثارة المزيد من الجدل منذ إعلان خطوبتها من "مشعوذ أميركي" باتخاذها قرار "التخلي" عن مهامها الرسمية⁣.

وأعلن البيت الملكي في النرويج قبل ساعات اختيار الأميرة مارتا كتابة الفصل التالي من حياتها الخاصة بعيدًا عن الأضواء والبيت الملكي النرويجي والتركيز على أنشطتها التجارية مع خطيبها المشعوذ "دوريك فيريت" الذي يطلق على نفسه لقب "شامان" أو "وسيط روحي".

الأميرة مارتا لويز

وأصدر الديوان الملكي في النرويج بيانًا رسميًا للإعلان عن قرار الأميرة مارتا والذي جاء فيه: "ترغب الأميرة مارتا التخلي عن مهامها الرسمية من أجل إنشاء خط فاصل وواضح بين أنشطتها التجارية ودورها كعضو في العائلة المالكة النرويجية".

وبحسب بيان الديوان الملكي، لن تستخدم الأميرة مارتا لقبها في أنشطتها التجارية ولن تشير إلى أفراد العائلة الملكية عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإنتاجات الإعلامية أو في إطار الأنشطة التجارية باستثناء حسابها على تطبيق "إنستغرام".

وأشار البيان إلى أن الأميرة مارتا ستحتفظ بلقب "أميرة" لكنها لن تستخدمه في الأنشطة التجارية.

الأميرة مارتا لويز



وكانت الأنشطة التجارية الأخيرة للأميرة مارتا مع خطيبها المشعوذ "دوريك فيريت" قد شكلت تساؤلات كثيرة في أذهان الناس، عما إذا كان على البيت الملكي تجريد الأميرة من لقبها الملكي أم لا وذلك قبل أن تتخذ قرارها بالتخلي عن مهامها الرسمية يوم أمس.

الآن اختارت الأميرة أن تعيش حياتها إلى جانب زوجها المستقبلي بشروطها الخاصة، وقررت عدم العمل في البيت الملكي ولن ترعى أي أنشطة تتعلق بالمنظمات والجمعيات التابعة لها.

وقالت الأميرة في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: "بعد فترة من الأسئلة الكثيرة المتعلقة بي وبدور خطيبتي، قررت أنه في الوقت الحالي لن أقوم بمهام رسمية للعائلة المالكة".

وأضافت: "أتخذ هذا القرار بالتشاور مع والديّ، الملك والملكة، من أجل إحلال السلام في البيت الملكي"، كما تحدثت عن "قلبها الحزين" لإنهاء رعايتها لبعض المنظمات والجمعيات والفعاليات.

الملك هارالد يشكر ابنته الأميرة مارتا

في بيان صحفي، شكر الملك هارالد والملكة سونيا ابنتهما مارتا لويز على العمل الذي قامت به للبيت الملكي، وقالوا: "لقد نفذت العمل بعناية ودفء والتزام كبير".

وأكدت البيانات الصحفية أيضًا أن الأميرة ستحتفظ بلقبها "وفقًا لرغبة الملك"، وستستمر الأميرة أيضًا في منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الأميرة مارثا لويز.

خطوبة أميرة نرويجية من مشعوذ أمريكي

أثارت الأميرة مارتا لويز جدلًا في بلادها بعد إعلان خطوبتها من مشعوذ أمريكي يطلق على نفسه اسم "شامان" أو معالج روحي يدعى "دوريك فيريت".

وفقًا لموقعه على الإنترنت، يصف فيريت نفسه بأنه شامان من الجيل السادس مكرس لـ "خدمة التطور الروحي العالمي" و "إعادة تعريف معنى العافية" كما يقدم برنامجًا مدته 30 يومًا "لتجربة المعرفة الشامانية".

كما يدير "وريك فيريت" برنامج بودكاست خاص به ويبيع عدد من الأدوات التي يقول بأنها "تُحسن الروح" وهي عبارة عن ميدالية صغيرة بقيمة 222 دولارًا يقول فيريت إنها "مشبعة بالترددات والطاقات التي تتصل بعالم الروح والعالم المادي." وزعم أنها السبب وراء شفاءه من فيروس كورونا.

كما أثارت بعض ادعاءات "فيريت" انتقادات في النرويج، بما في ذلك مزاعمه بأن مرض السرطان "خيار شخصي".

وقال "فيريت" في بيان رسمي قبل أسابيع: "أعلم أن بعض الأشياء التي قلتها وفعلتها قد نُظر إليها على أنها مثيرة للجدل في النرويج - حتى إن البعض جادل في أن هذا أصبح مشكلة للنظام الملكي، لم يكن هذا في نيتي، لكن من المهم أن أتمتع في الحكم الذاتي وتحديدًا ما أؤمن به".



