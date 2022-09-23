الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين في أحدث ظهور: شاهد كيف أصبحت

نجحت الأميرة هيا ابنة الأمير حمزة بن الحسين من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم في خطف الأنظار لها في أحد ظهور لها على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الأميرة هيا في الصور، التي نشرها حساب يحمل اسمها على موقع التدوين "تويتر"، رفقة أصدقائها في المدرسة الأمريكية في سويسرا (TASIS) حيث تتلقى تعليمها الأكاديمي هناك.

الأميرة هيا ترتدي جاكيت باللون الأحمر

وحظيت صور الأميرة هيا على تفاعلٍ واسع من قبل متابعي أخبار العائلة الملكية الهاشمية خاصة وأنها ظهرت أكبر سنًا عن آخر ظهور لها قبل سنوات.

وذكر حساب الذي يحمل اسم الأمير هيا كانت في نزهة برفقة زملائها في المدرسة إلى “Albergo San Gottardo” في سويسرا.

الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين

الأميرة هيا هي ابنة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردن عبدالله الثاني، وولي عهد الأردن السابق من زوجته الأولى الأميرة نور بنت عاصم التي كانت قد انفصل عنها عام 2009.

وكان آخر ظهور إعلامي للأميرة هيا بنت حمزة في 2018، حين تزوجت والدتها الأميرة نور بنت عاصم من الفارس السعودي عمرو زيدان، حيث كانت طفلة صغيرة.

الأمير حمزة بن الحسين

الاسم الكامل: حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله

حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله تاريخ الولادة: مواليد 29 مارس 1980

مواليد 29 مارس 1980 مكان الولادة: عمان – الأردن

عمان – الأردن الوالدة: الملكة نور الحسين

الملكة نور الحسين رابع أبناء الملك الحسين والأكبر من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين

ولاية العهد

تولى الأمير حمزة بن الحسين ولاية العهد ما بين 7 فبراير 1999 إلى 28 نوفمبر 2004.

زواج الأمير حمزة الأول

تزوج الأمير حمزة في 29 أغسطس 2003 من الأميرة نور بنت عاصم، حفيدة الملك عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا (ولدت في 18 أبريل 2007)، إلا أنهما انفصلا في شهر سبتمبر من عام 2009.

زواج الأمير حمزة الثاني

تزوج من الكابتن الطيار بسمة العتوم في 12 يناير 2012، وأنجبا الأمراء: