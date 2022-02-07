كيف أحيت الأميرة هيا الذكرى الـ23 لوفاة والدها الملك الحسين بن طلال؟

استذكرت الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، اليوم الاثنين، الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء لوالدها الملك الحسين بن طلال.

ونشرت الأميرة الأردنية صورة لوالدها بالقبعة العسكرية الأردنية على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه 14.11.1935 - 07.02.1999.. ستبقى ذكراك وأشواقي ومحبتي لك للأبد".

الأميرة هيا بنت الحسين

هيا بنت الحسين (3 مايو 1974 -)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين والزوجة السابقة لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. عينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.

الحياة المبكرة

توفيت والدتها الملكة علياء في حادث تحطم مروحية في 9 فبراير 1977، وهي في طريق عودتها من جنوب الأردن إلى عمّان، وكانت هيا وقتها في الثالثة من العمر. لديها أخت بالتبني تدعى عبير، وتقول هيا: "لقد قررت والدتي تبني عبير بعد حادث تحطم طائرة سوفييتية (توبيلوف) على منزل ذويها. وقد نجت عبير ووالدها فقط من هذا الحادث وكانت تبلغ من العمر أشهر عدة. لقد أمضت ساعات عديدة تحت الأنقاض إلى أن عثر عليها رجال الإنقاذ الذين لم يفطنوا إلى أنها مازالت على قيد الحياة حينها".

ولدى الأميرة هيا أخ شقيق واحد وهو الأمير علي بن الحسين وهو أصغر منها بعام ونصف.

تلقت تعليمها الابتدائي في الأردن ثم التحقت عام 1985 بمدرسة بادمنتون في إنجلترا، وبعدها بمدرسة براينستون في مقاطعة دورست بجنوب غرب إنجلترا لدراسة اللغة الإنجليزية وآدابها والسياسة والتاريخ. والتحقت عام 1992 بكلية سانت هيلدا حيث درست العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة أوكسفورد وتخرجت منها في عام 1994.

نشاطات الأميرة هيا

برعت بالفروسية ونالت جوائز دولية عديدة فيها. كما أنها:

رئيسة الاتحاد الدولي للفروسية.

سفيرة الأمم المتحدة للسلام.

حياتها الشخصية

تزوجت الأميرة هيا من محمد بن راشد آل مكتوم يوم السبت 10 أبريل 2004، عندما كان وليًا للعهد. وأثمر زواجهما عن ولدين، بنت سمتها الجليلة (ولدت في 2 ديسمبر 2007 ). وابن سُمّي زايد (ولد في 7 يناير 2012 ).

في يونيو 2019، انتشرت أنباء استقرار الأميرة هيا في المملكة المتحدة، بعد تركها دبي رفقة ولديها، وأشارت الأنباء الصحفيَّة إلى وجود دعاوى انفصال قضائية في المحاكم البريطانية بين هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد، وهي أنباء لم تؤكّد رسميًا من أي جهة.

إلّا أنهما كشفا لاحقًا عبر بيان مُشترك صدر عنهما أن الدعاوى القانونية المنظورة في المحاكم البريطانية تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وفي 31 يوليو 2019، ذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة هيا طلبت خلال جلسة استماع في محكمة بريطانية "حضانة طفليها والحصول على أمر حماية من الزواج القسري"، بينما طلب الطرف الآخر إعادة الولدين إلى الإمارات، وحُدّد تاريخ 11 نوفمبر 2019 ميعادًا للجلسة المقبلة.