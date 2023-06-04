الأميرتان سارة وعائشة الفيصل يخطفان الأنظار في زفاف الحسين.. شاهدوا جمالهما

البوابة - ما يزال الزفاف الملكي حديث العالم، وما تزال إطلالات أميرات آل هاشم تحظى باهتمام مراقبي الحدث الملكي الأبرز في 2023 إذ بدت كل واحدة وكأنها هاربة من حكايات السلاطين وقصص ألف ليلية وليلة.

وانشغلت صفحات الموضة والأزياء بتغطية كافة التفاصيل المتعلقة بإطلالات أميرات آل هاشم التي جمعت بين الأناقة والاحتشام في آن واحد، بدءا من الفساتين الفخمة والتيجان الملكية والمجوهرات الثمينة.

سارة وعائشة بنات فيصل يخطفن الأنظار

وكغيرهن من أميرات هاشم، نجحت بنات الأمير فيصل بن الحسين، الأميرة عائشة والأميرة سارة، في لفت الأنظار لهن بإطلالاتهن الراقية والمحتشمة وكأنهن أميرات في أفلام ديزني.

واختارت الأميرة عائشة الفيصل أن تطل بثوب أنيق باللون الأزرق التركوازي من علامة Kumbaz Fashion House، بأكمام وحزام من التطريز الذهبي.

فيما أعادت الأميرة سارة الفيصل ارتداء ثوب والدتها السيدة علياء الطباع كانت قد ارتده سابقًا وهو من تصميم دار Kumbaz Fashion House.

أما شقيقتهم الكبرى الأميرة آية الفيصل فقد اختارت أن تتألق بثوب أردني تقليدي من توقيع فنطزة ديزاينز - Funtazza Designs الذي جاء بنقش السدو.