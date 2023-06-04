هل حضرت شقيقة الأميرة رجوة الزفاف الملكي؟ إليكم الجواب

البوابة - دخلت عائلة الأميرة رجوة الحسين دائرة الضوء منذ اللحظة الأولى التي انضمت فيها للعائلة الأردنية الهاشمية بزفاف ملكي مهيب شهدته العاصمة عمان في الأول من يونيو/حزيران بحضور ملوك وأمراء وأولياء عهد وقادة ورؤساء دول شقيقة وصديقة.

وحرص مراقبو الحدث الملكي الأبرز في 2023 على رصد كل صغيرة وكبيرة تتعلق بعائلة العروس آل سيف التي جاءت من المملكة العربية السعودية لزفّ ابنتهم لعريسها الأمير الحسين بن عبدالله.

عائلة آل سيف في الزفاف الملكي؟

ونجحت عائلة الأميرة رجوة آل سيف في لفت الأنظار لها لدى وصولها قصر زهران العامر في العاصمة الأردنية عمّان.وسارع مراقبو الحدث

الملكي نحو محرك البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الشخصيات التي رافقت والد العروس السيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، ووالدتها السيدة عزة بنت نايف بن عبدالعزيز أحمد السديري.

كما تواجد شقيقا الأميرة رجوة السيد فيصل خالد آل سيف والسيد نايف آل سيف في الزفاف الملكي برفقة عمهم السيد محمد بن مساعد آل سيف وزوجته السيدة سُلا المنديل التي تألقت بإطلالة بلون اللافندر من علامة Azziandosta.

السيد فيصل خالد آل سيف والسيد نايف آل سيف

كما حضر الزفاف الملكي ابن عم الأمير رجوة السيد سيف بن محمد بن مساعد ال سيف وزوجته السيدة الجوهرة المديميغ وهي سيدة أعمال سعودية.

ولفتت السيدة الجوهرة المديميغ الأنظار لها بإطلالتها الأنيقة في الزفاف الملكي من علامة أباديا، ونسقتها مع أقراط وعقد من اللؤلؤ الأبيض والالماس الأصفر من دار Levuma.

هل حضرت شقيقة رجوة آل سيف الزفاف الملكي؟

هل هذه السيدة هي شقيقة الأميرة رجوة؟

ذكرت مصادر مطلعة أن شقيقة الأميرة رجوة، السيدة دانا آل سيف، كانت متواجدة في الزفاف الملكي لكنها رفضت الظهور لوسائل الإعلام وفضلت دخول قصر زهران العامر من إحدى البوابات الجانبية.

وذكرت هذه المصادر أن السيدة دانا السيف رافقت مجموعة من قريباتها إلى حفل الزفاف، لكنهم فضلن الدخول من البوابة الجانبية البعيدة عن وسائل الإعلام التي لم تلتقط لها أي صورة بناءً على طلبها.

وذكر أحد مراقبي الحدث الملكي أن السيدة دانا آل سيف وخالتها تواجدت أيضًا في مأدبة العشاء وحفل الاستقبال الذي أقيم في قصر الحسينية لكنهن فضلن عدم الظهور للإعلام.وظن عدد كبير من مراقبي الحدث الملكي أن السيدة التي ظهرت برفقة عائلة آل سيف

بالفستان البيج، لكن بالبحث تبين بأنها زوجة ابن عم الأميرة رجوة الحسين وليست دانا.

يذكر أن عائلة آل سيف تنحدر من محافظة سدير، وهي منطقة تاريخية في نجد وسط السعودية.

من هي دانا آل سيف؟

نشرت صفحات تعنى بأخبار المشاهير صور قيل بأنها تعود لآنسة دانا، شقيقة الأميرة رجوة.

وأشارت هذه الصفحات إلى أن الآنسة دانا هي الشقيقة الصغرى للعروس آل سيف، وكانت قد عملت لفترة وجيزة في أخد البنوك قبل أن تتوجه نحو دراسة اللغة الإيطالية.

كما انخرطت الآنسة دانا آل سيف في عالم صناعة الأحذية الرجالية الكلاسيكية ضمن أكاديمية Riaci.