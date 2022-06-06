الأمير رشيد بن الحسن يُرزق بمولوده الثاني

رُزق الأمير رشيد ، النجل الأصغر للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وشقيق ملك المغرب محمد السادس، وزوجته الأميرة أم كلثوم بو فارس بمولدهما الثاني يوم 2 يونيو 2022.

وكشفت صفحات معنية بأخبار العائلات المالكة حول العالم عبر تطبيق "إنستغرام" بأن الأمير رشيد وزوجته الأميرة أم كلثوم قد اختارا لمولودهما الجديد اسم عبد السلام.

ويُعد الأمير عبد السلام هو الابن الثاني للأمير رشيد بن الحسن، إذ استقبل بكره الأمير أحمد بن رشيد في 23 يونيو 2016.

وكان الأمير رشيد بن الحسن قد تزوج من السيدة أم كلثوم بو فارس (ابنة الوالي السابق في وزارة الداخلية مولاي المامون بو فارس في 14 نوفمبر سنة 2014م في حفل شهده شقيقه الملك محمد السادس.

الأمير رشيد بن الحسن

ولد الأمير رشيد بن الحسن في الرباط في 20 يونيو 1970.

في مايو 1993 نال شهادة الإجازة في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

في يونيو 1996، نال الشهادة الثانية للدراسات العليا في شعبة العلاقات الدولية.

في 18 مايو 2001 نال شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو في فرنسا، وكان موضوع الرسالة التي ناقشها (منظمة المؤتمر الإسلامي.. دراسة لمنظمة دولية متخصصة).

في يوليو 2000م رقي الأمير رشيد إلى رتبة جنرال دوبريكاد.

مناصب الأمير رشيد بن الحسن

منذ أبريل 1997م ترأس الجامعة الملكية المغربية للرماية بسلاح القنص.

يرأس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

يرأس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف.

وفي 5 أكتوبر 2004م وشح الأمير مولاي رشيد من طرف الملك ألبير الثاني ملك بلجيكا بالحمالة الكبرى لوسام ليوبولد الثاني.

الأميرة أم كلثوم بو فارس

هي ابنة الوالي السابق في وزارة الداخلية مولاي المامون بو فارس، وأمها الأميرة خديجة بنت يوسف أخت الملك محمد الخامس.

ولدت لالة أم كلثوم بوفارس عام سنة 1987، لعائلة مراكشية عريقة ومعروفة، ولها ارتباط كبير بـ"دار المخزن" والعائلة الملكية المغربية الشريفة.

درست لالة أم كلثوم مع النخبة المراكشية في مدرسة أوغست رونوار، التي قضت بها المرحلة الابتدائية، قبل أن تنتقل إلى ثانوية فيكتور هوجو، وتنال شهادة البالكالوريا في شعبة الاقتصاد.

سافرت إلى فرنسا من أجل إتمام دراستها العليا بمعهد تدريس مهن الإدارة والتدبير الذي قضت به 5 سنوات قبل حصولها على ماجستير في التدبير والتواصل.