الأمير عبد العزيز بن فهد يُكرم الطفل دحوم بعد ظهوره مع فايز المالكي

أشاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بالمنحة السخية التي قدمها الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود للطفل دحوم بعد حظره على تطبيق "تيك توك" أثناء ظهوره في بثٍ مباشر مع الفنان فايز المالكي يوم أمس الاثنين 4 يوليو 2022.

وكشف الفنان فايز المالكي أن الأمير عبد العزيز قام بمنح الطفل دحوم مبلغ 300 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 80 ألف دولار أمريكي ليتمكن من استكمال علاجه من مرض جلدي نادر.

وفي الوقت الذي لم يكشف الطفل دحوم طبيعة المرض الذي يعاني منه، لكن ظهوره في بث مباشر مع الفنان المالكي وقيام التطبيق بحظره دفع الأمير إلى تقديم هذه الهدية السخية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه الطفل دحوم موجهًا شكره للأمير عبد العزيز بن فهد على هذه الهدية.

الطفل دحوم يُبكي مع فايز المالكي

وكان الفنان فايز المالكي قد استضاف الطفل دحوم في بثٍ مباشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك".

وأثناء البث الذي شاهده مئات الآلاف من المتابعين، شكر الطفل دحوم مستضيفه المالكي على تكفله بعلاجه في الولايات المتحدة قبل سنوات وهو ما لم يتذكره الفنان السعودي الذي أبدى استغرابه من هذه المعلومة.

ووجه فايز المالكي سؤاله للطفل قائلًا: "ركز معي أنت تعرفني"، ليرد عليه الطفل أنه يعرفه منذ شارك في علاجه قبل سنوات ليقول المالكي: "سبحان الله ما أعرفه" وهو ما دفع والدة الطفل دحوم للتدخل وتكشف له أنها طلبت منه السفر للعلاج في أمريكا قبل سنوات من أجل إجراء عملية زراعة له.

وبعد سماع كلماتها، تأثر المالكي وبكى قائلًا: "اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد"، وبعدها تدارك الأمر قائلًا إنه يمزح معه وأنه يتذكره، وحاول إخفاء آثار دموعه قبل أن يفاجئ بقطع البث.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفعل فايز المالكي ووصفوه بـ"رمز الإنسانية" باعتباره خير مثال للفنان السعودي.

وطالب مغردون من بقية الممثلين الاقتداء بالفنان المالكي واستغلال شهرتهم لتقديم الخير في مجتمعهم، وخاصة للفئات المعوزة التي تحتاج الدعم والمساعدة.

الأمير عبد العزيز بن فهد

اسمه الكامل: الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ولد في 15 أبريل 1973

الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وأمه الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيم وكان جدها عبد العزيز الإبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز.

درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الأهلية.

حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م.

مناصب الأمير عبد العزيز بن فهد

في مايو 1998: عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء. في يناير عام 2000: عُيِّنَ رئيسًا لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله وزيرًا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

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