الأمير عبد العزيز يزور موقع غزوة بدر ويتصدر الترند السعودي

تصدر اسم الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشره مقطع فيديو من موقع غزوة بدر.

وظهر الأمير عبد العزيز في مقطع الفيديو خلال زيارة أجراها إلى محافظة بدر بالمدينة المنورة، ومن موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة.

(إِذ أَنتم بالعدوة الدنيا وهُم بالعدوة القصوى والركبُ أسفَل مِنكُمۚ ولو تواعدتم لاختلفتم فِي الْمِيعَادِ) - سورة الأنفال #عبدالعزيز_بن_فهد #المدينةالمنوره pic.twitter.com/dxCzJOhWWW — فايز المالكي (@fayez_malki) January 28, 2022

وقال الأمير عبدالعزيز في أحد مقاطع الفيديو في المتداولة: "نحن في بدر وهذه العدوة القصوى، وخلفنا العدوة الدنيا والركب أسفل منكم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الجو جميل والمنطقة جميلة".

وتداول نشطاء أيضا مقاطع فيديو لحديث الأمير عبدالعزيز مع عدد من أبناء المنطقة.

فهد بن ممدوح الناقي بصحبة الأمير عبدالعزيز بن فهد. pic.twitter.com/Hzs7xT6NtF — أحمد الناقي (@Ahmadbinnaqi) January 28, 2022

الأمير عبد العزيز بن فهد

ولد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود في 15 أبريل 1973 هو الابن الأصغر من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، أمه الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز ال إبراهيم وكان جدها عبد العزيز ال إبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز، كما شغل والدها عدة مناصب آخرها منصب أمير الباحة.

دراسة الأمير عبد العزيز بن فهد

درس الأمير عبد العزيز بن فهد الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمدارس الرياض للبنين والبنات الاهلية وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود العام 1993م - 1413هـ.

وظائف الأمير عبد العزيز بن فهد

في مايو 1998: عين في منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

في يناير عام 2000: عُيِّنَ رئيساً لديوان رئاسة مجلس الوزراء بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

في يونيو عام 2011: إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

في أبريل عام 2014: إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء من منصبه بناءً على طلبه .

الأمير له حصة في مجموعة الام بي سي تقدر بنسبة 33% التي يملكها وليد بن إبراهيم الإبراهيم ويستلم الأمير جزء من ارباح المجموعة.

يملك جزءا من شركة سعودي أوجيه.

أسرة الأمير عبدالعزيز بن فهد

تزوج من الأميرة العنود بنت فيصل بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود وله من البنات الأميرة الجوهرة (مواليد 8 يوليو 2015)، والأميرة لطيفة (مواليد 8 أغسطس 2016).

الحياة الخاصة للأمير عبدالعزيز بن فهد

يملك عبد العزيز يخت إسمه الدرعية وهو من أكبر اليخوت في العالم، ويملك يختآ آخر إسمه "عبد العزيز" ورثه من والده بنيت عام 1984 وتعتبر ثالث أكبر يخت في العالم يقدر ثمنها بمائتي مليون دولار أمريكي وقد اهدا اليخت لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز .

يملك الأمير عدة قصور في المملكة العربية السعودية يقدر ثمنهم الإجمالي باكثر من 2$ مليار دولار احداها في الرياض مساحتها كيلو متر مربع وداخل القصر هناك قصور عدة منها نسخة طبق الأصل من قصر الحمراء بغرناطة، ونسخة مصغرة من الهايد بارك اللندنية.

ولديه في الرياض أيضًا منتجع "العاذرية" في البر والبناء نسخة طبق الأصل من قصر المربع اللذي كان يقطن فيه جده الملك عبد العزيز، وقصر في الخبر على الخليج تقدر ب 173$ مليون دولار. وأخرى في جدة على شط البحر ضخمة ومحاطة بالجدران، داخل ساحة القصر يوجد برجان طويلان منحوتة على الطراز الإسباني والشوارع فيها معبدة برخام إيطالي. ويملك قصور أخرى في العديد من بلدان أوروبا وأمريكا.

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