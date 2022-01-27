"استتري يا مره" تتسبب في نقل موظف سعوديًا من دائرة حكومية

أثار قرار نقل أحد الموظفين السعوديين تأديبيًا من جهة حكومية رسمية، بسبب كلمة قالها لإحدى المراجعات، انقسامًا عارمًا بين المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير محلية في السعودية بأن قرارًا بنقل أحد الموظفين السعوديين من موقعه بعد أن قال لسيدة كانت تراجع في دائرة حكومية عبارة "استتري يا مره" بعد أن شاهدها كاشفة وجهها وهو ما دفعها لتقديم شكوى رسمة ضده.

وذكرت التقارير بأن السيدة توجهت نحو مسؤول رفيع في الجهة الحكومية حيث يعمل الموظف والذي وجه بفتح تحقيق رسمي بالحادثة وثبتت إدانته وبعدها قررت اللجنة نقله تأديبيًا إلى موقع آخر.

وأحدثت قضية نقل الموظف جدلًا في الشارع السعودي بين مؤيد ومعارض، حيث كتبت إحدى المغردات على توتير: "أوك اللقافة شينه بس تنقلونه من مكان عمله عشان كلمه ماهي قذف ولا جرح مشاعر ولا سبب اذيه، اوفر مره، الله يعوضه بالأحسن".

وكتب آخر: "إذا كانت مجرد النصيحة الواحد يقول جزاك الله خير وانتهى سبحان الله الواحد ما عاد صار يقبل النصيحة يدور للمطبلين".

وكتبت سيدة أخرى: "لو أنا محجبة ولابسه عباية عادية ومقفلة وداخلة أراجع في دائرة حكومية وواحد يعاملني بإهانة مثل كذا !!!! وربي أشتكيه واعلمه الأدب عشان يحترم كل المراجعين، يعنى ليش يوجه لي كلام زي كذا امام الكل مع انه لما يطلع الشارع مليان محجبات ولا يجرى وراهم ينصح".

في حين، علق آخر: "بالتأكيد هناك خلاف بينهما تصاعد إلى التراشق بالكلام وانتهى بجملة ( استتري يا مره ) ولا نعلم من بدأ بالتطاول والتجاوز، العبارة ليست سهلة كما يعتقد البعض بل حسب الحادثة والموضوع نفسه (هذه العبارة أثناء الخلاف تعني بأن الطرف الآخر صاحب فضائح وغير مستقيم) هذا الرجل مخطئ بحق المرأة".