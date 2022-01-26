من هو عبدالله الهاشمي زوج أميرة بروناي؟

امتلأت الصحف والمواقع العالمية بصور وتفاصيل حفل زفاف الأميرة فضيلة، ابنة سلطان بروناي حسن البلقية، من الشاب العراقي عبد الله الهاشمي.

وذكرت وسائل إعلام عالمية بأن حفل الزفاف الأسطوري استمر سبعة أيام بلياليها وتوّج يوم الأحد، 23 يناير 2022، بحفلٍ فخم في القصر السلطاني.

وفي الوقت الذي تداولت فيه الصحف والمواقع المحلية في مملكة بروناي تفاصيل حفل الزفاف، لم يتم ذكر الكثير من التفاصيل عن هوية العريس العراقي.

ووصفت إحدى الصحف المحلية العريس العراقي بأنه "أجنبي وسيم"، لكنه ظل شخصية خاصة، وهو ما دفع المغردون في العالم العربي الى التوجه نحو منصات التواصل الاجتماعي لسؤال عن هويته وتفاصيل تتعلق بحياته الخاصة.

وذكر بعض النشطاء أن العريس عبدالله الهاشمي من أصل عراقي، وهو من عائلة موصلية معروف نسبها، ومن أشهر الشخصيات في عائلة العريس عبدالله الهاشمي، ياسين وطه الهاشمي رؤساء وزراء العراق ورئيس أركان الجيش العراقي.

أما والد الزوج هو نبيل الهاشمي الذي هاجر إلى كندا مطلع تسعينيات القرن الماضي وحصل على الجنسية الكندية، ثم استقر للعمل في جامعة بروناي منذ 19 عامًا، حيث رزق بابنه عبد الله الذي ترعرع هناك، وحصل على شهادة الهندسة من إحدى جامعاتها.

وأقيم للعروسين حفلًا دينيًا في مسجد عمر علي سيف الدين ، بندر سري بيغاوان، بروناي دار السلام، حيث شوهد الزوج عبدالله الهاشمي مرتديًا زيًا تقليديًا من بروناي باللون الأبيض، ثم أمر بالجلوس أمام المأذون.

وكان عبد الله نبيل محمود الهاشمي شديد الهدوء في أداء يمين الزواج، حتى سارت مراسم الزواج بسلاسة تامة.

كما تواجد في المسجد شهود من العائلة الكبيرة لمملكة بروناي دار السلام، بمن فيهم السلطان حسن البلقية.

وكانت خطوبة الأميرة فضيلة والهاشمي أُعلنت في بيان صادر عن القصر الملكي يوم 31 ديسمبر الماضي.

والأميرة فضيلة، البالغة من العمر 36 عامًا، هي التاسعة من بين أبناء السلطان الـ12، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة السلة، ومنظمة حملات رعاية صحية، وتشارك في مباريات البولو الخيرية.

ودرست الأميرة فضيلة في جامعة كينجستون، وتخرجت عام 2008 بدرجة البكالوريوس في الدراسات الدولية.

وفي عام 2015، حصلت الأميرة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية إدارة الأعمال الدولية في هولت.