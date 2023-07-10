الأمير علي يتجول في مدينة البتراء الوردية.. وضيف مميز يرافقه (صور)

البوابة - زار الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، مدينة البتراء الوردية برفقة سمو الشيف الأمريكي جوردان رامسي والفنان الأردني عمر العبدلات.

وتناقلت صفحات تُعنى بأخبار العائلة الملكية في الأردن عبر تطبيق "إنستغرام" صورًا من الزيارة التي قام بها الأمير علي برفقة ضيفه الشهير إلى مدينة البتراء التي تُعد واحدة من عجائب الدنيا السبع، وتُلقب بـ"المدينة الوردية".

الأمير علي في مدينة البتراء

وحرص الأمير علي على التقاط صور تذكارية مميزة مع ضيفه المميز، الشيف رمزي، من أمام الخزنة التي تُعد من أشهر معالم المدينة وأكثرها أهمية.

ونشر الفنان الأردني عمر العبدلات صورًا من مرافقته الأمير علي والشيف الأمريكي للمدينة الوردية عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام".

وأرفق العبدلات الصور بتعليق جاء فيه: "يوم ولا أروع في البتراء مع سمو الأمير علي وضيفنا الشيف Gordon Ramsay”.

وتفاعل متابعو العبدلات مع الصور المتداولة، وتساءلوا عن المناسبة التي جمعت الأمير الأردني بالشيف رمزي ورجحوا بأن علاقة صداقة تجمعهما معًا.

مشاهير في مدينة البتراء الوردية

لطالما كان الأردن نقطة جذب للمسافرين من جميع أنحاء العالم، مع مناظرها الطبيعية، ومواقع التراث العالمي لليونسكو، وإحدى عجائب الدنيا السبع.

وفي الأسابيع الأخيرة، اجتذب العديد من الزوار البارزين، حيث شارك نجوم من الدرجة الأولى مقتطفات من رحلاتهم في البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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