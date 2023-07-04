صورة تنشر لأول مرة.. شاهدوا جمال الأميرة شريفة السديري والدة الأميرة فهدة هاشم

البوابة - شاركت صفحة تُعنى بمتابعة ومراقبة حياة العائلة الحاكمة في الأردن صورة تنشر لأول مرة لـ الأميرة شريفة بنت تركي بن خالد السديري حماة الأمير هاشم بن الحسين ووالدة زوجته الأميرة فهدة هاشم.

وظهرت الأميرة شريفة السديري في الصورة المتداولة برفقة الملكة نور، أرملة ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال، في إحدى المناسبات.

الأميرة شريفة بنت تركي بن خالد السديري برفقة الملكة نور الحسين

وتفاعل مراقبو الأحداث الملكية إعجابهم الشديد بجمال الأميرة شريفة السديري، وقالوا بأنها ورثت جمالها السعودي لابنتها الأميرة فهدة الهاشم خاصة العيون الواسعة والملامح الناعمة.

ولم تكشف الصورة أي تفاصيل تتعلق بمكان أو توقيت التقاط الصورة، لكن الكثيرين ممن شاهدوها رجحوا بأنها التقطت قبل سنوات خلال زيارة قامت بها الأميرة شريفة إلى الأردن باعتبارها حماة الأمير هاشم وجدة أنباءه، هالة النور وراية النور وفاطمة العالية والحسين حيدرة ومحمد الحسن.

من هي الأميرة شريفة السديري

اسمها الكامل: شريفة بنت تركي بن خالد السديري

الأب: الأمير تركي السديري

الأم: شيخة بنت عبد الرحمن بن أحمد السديري

الزوج: محمد بن إبراهيم بن سليمان أبونيان

الأبناء: فهد، ونورة، وماجدة، وفهدة (متزوجة من الأمير هاشم بن الحسين)

من هو الأمير تركي بن خالد بن أحمد السديري