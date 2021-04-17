الأمير محمد بن سلمان يرزق بـ"عبدالعزيز".. تعرف على أم أبناءه الخمسة

أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد رُزق بطفله الخامس.

وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "رُزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة" تيمنًا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

ويُعد الأمير عبدالعزيز هو الطفل الخامس لولي العهد السعودي بعد سلمان ومشهور وفهدة ونورة.

وبعد إعلان هذا النبأ، امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات التهنئة والتبريك بالمولود الجديد.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان قد تزوج من الأميرة سارة بنت مشهور آل سعود في 6 أبريل 2008.

وتسائل الجمهور عن هوية زوجة ولي العهد الأميرة سارة، لذا نعرض لكم في هذا التقرير معلومات تنشر لأول مرة عنها:

من هي سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود؟

ولدت في الرياض، المملكة العربية السعودية عام 1973، في بيت آل سعود.

نظرًا لبشرتها اللافتة للنظر ومظهرها الجميل، كانت تُعرف باسم "باربي الصغيرة" منذ صغرها.

سارة، على عكس الكثير من النساء السعوديات الأخريات في آل سعود، تلقت تعليمها في الواقع من قبل مربية إنجليزية قبل التحاقها بجامعة الملك سعود المرموقة في الرياض.

ارتبطت بابن عم ملكي بعد ذلك بوقت قصير، على الرغم من أن الزواج لم يدم طويلًا ووجدت نفسها مطلقة بينما كانت لا تزال في أوائل العشرينات من عمرها.

العمل الخيري

لم تتوقف حياتها هنا، بل انطلقت الى رحاب اوسع في العمل الانساني والخيري وأخذت بعد شغف والدها بالعمل الخيري وسرعان ما بدأت في إدارة منظمتها الخيرية الخاصة.

غالبًا ما كانت ترافق والدها إلى مخيمات اللاجئين لأن والدها كان سفيرًا لليونيسف.

في عام 2007، اتخذت الأمور منعطفًا قاسيا وأجبرت على المغادرة الى المملكة المتحدة والاقامة هناك نتيجة بعض الظروف الخاصة والقاهرة، فقد كانت بحاجة الى فترة راحة وهدوء لإعادة ترتيب أوراقها وترتيب اولوياتها الحياتية، ويبدو ان افكارها ومبادئها قد تلاقت وتعانقت مع ولي العهد محمد بن سلمان حيث كانا كلا من مكانه يفكران في ضرورة مكافحة الفساد والنهوض في البلاد بقفزات نوعية وكبيرة وتحسين الحالة الاقتصادية وحماية حرية الرأي والتعبير.

الزواج واللجوء

هذه الافكار والمبادئ تحدثت عنها الأميرة سارة في وقت مبكر حيث انتقدت بعض القوانين في السعودية والتي عدلت بمبادرة واصرار من الامير محمد بن سلمان، وأصبحت أكثر صراحة في انتقادها للقوانين في السعودية، ودعت إلى إجراء إصلاحات.

في عام 2008، تزوجت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولديهما أربعة أطفال.

تركز على رعاية والاشراف على المناسبات الخيرية والثقافية والعلمية ولم تكن رعايتها لفعالية "ليالي المشراق" هي الأولى، حيث يؤكد مغردون ان ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.

ويؤكدون أن للأميرة سارة شخصية لطيفة ومريحة وهادئة ومن الأفضل لها أن تكون موجودة عن بُعد وبحدود نسائي ضيق بما يتناسب مع بيئتنا وشخصيتها الرقيقة.

المعلومات من موقع www.salonprivemag.com