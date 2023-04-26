كل ما تريد معرفته عن كرسي تتويج الملك تشارلز الثالث

البوابة - مع بقاء نحو 10 أيام على مراسم التتويج، أعدت المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي عُدتها لتغطية كافة التفاصيل المُتعلقة بالحدث الملكي الذي سيقام في كنيسة وستمنستر أبي بلندن يوم السبت 6 مايو/أيار 2023.

ومع اقتراب الحدث الملكي الأبرز على مستوى العالم، يخضع كرسي التتويج الذي سيجلس عليه الملك تشارلز الثالث لأعمال الترميم الذي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من مراسم التتويج الملكي وبدء العهد الجديد.

ما هو كرسي التتويج؟

كرسي التتويج ويُعرف أيضًا باسم كرسي سانت إدوارد أو كرسي الملك إدوارد، وهو العرش القديم الذي يتوج فيه الملوك البريطانيون.

تم إنشاء الكرسي لأول مرة بأمر من الملك إدوارد الأول حوالي عام 1300، ليكون حافظًا لحجر القدر حجر القدر - Stone of Scone، الذي يُعد رمزًا قديمًا للنظام الملكي في اسكتلندا، ويزن حوالي 300 رطلًا.

كرسي تتويج الملك تشارلز الثالث

سيجلس الملك تشارلز الثالث في مراسم التتويج الديني في 6 مايو المقبل على كرسي عمره أكثر من 700 عامًا.

تصميم كرسي التتويج

الكرسي مصنوع من خشب البلوط وقد تم تغطيته في الأصل بطبقة من الأوراق الذهب ليبدو وكأنه مصنوع من الذهب الخالص، ومزين بشكل متقن بالزجاج الملوّن ومطلي بأنماط من الطيور وأوراق الشجر.

كما تم رسم شخصية لإدوارد الأول مع أسد عند قدميه، رغم أنها تلاشت منذ فترة طويلة، وفي أوائل القرن السادس عشر ، تم وضع أسود مذهبة على كل زاوية عند قاعدة الكرسي، على الرغم من استبدال القاعدة لاحقًا خلال القرن الثامن عشر.

ومنذ تتويج الملك إدوراد الثاني عام 1308، شهد هذا الكرسي تتويج 29 ملكًا ومنهم الملك جورج السادس عام 1937 والملكة إليزابيث الثانية في عام 1953.

تم الاحتفاظ بكرسي التتويج وحجر القدر معًا لمئات السنين، بما في ذلك القصف والسرقة في عام 1296- حتى أعيد الحجر إلى اسكتلندا في عام 1996.

وفي عام 1996 تم إعادة الحجر إلى استكتلندا في مراسم رسمية حيث تواجد في قلعة إدنبرة وسيعود مؤقتًا في يوم التتويج.

ما هو حجر القدر؟

المعروف أيضًا باسم حجر القدر أو حجر التتويج، هو لوح من الحجر الرملي يحمل أهمية تاريخية خاصة لكل من إنجلترا واسكتلندا.

لعدة قرون، كان الحجر مناسبًا لقاعدة كرسي التتويج، الذي توج عدة ملوك، ويبلغ وزنه أكثر من 300 رطل، ويبلغ قياسه 66 سم × 10 سم × 25 سم.

ما هو تاريخ حجر القدر؟

الأصول الدقيقة لتاريخ لـ حجر القدر - Stone of Scone غير معروفة، لكن هناك العديد من النظريات والأساطير حوله، إذ يعتقد البعض أن الحجر كان يستخدم في الأصل كوسادة من قبل شخصية التوراتية قديمة.

بغض النظر عن أصول الحجر بالضبط، يتفق المؤرخون على أن البقايا منه كانت تستخدم في احتفالات التتويج لمئات السنين، لكن خلال حرب الاستقلال الاسكتلندية الأولى عام 1296، أخذ الحجر من قبل الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا بعد أن غزا البلاد وسط توترات سياسية.

على الرغم من أن البعض يتساءل عما إذا كان إدوارد الأول قد سرق الحجر الأصلي، فإن الآثار التي استولى عليها تم إحضارها إلى وستمنستر أبي، حيث تم وضعها في كرسي مصنوع خصيصًا.

في عام 1328، وعدت معاهدة سلام وقعتها إنجلترا واسكتلندا بإعادة الحجر - لكنه ظل في لندن لمدة ستة قرون أخرى، وجلس خلالها الملوك الإنجليز على الحجر أثناء مراسم التتويج.

في عام 1924، قدم السياسي الاسكتلندي ديفيد كيركوود مشروع قانون إلى البرلمان يقترح إعادة الحجر ، لكن تم رفضه في النهاية.

ثم في عام 1950، اقتحمت مجموعة من الطلاب الاسكتلنديين كنسية وستمنستر أبي وسرقوا الحجر بنجاح، وأخذوه إلى اسكتلندا، حيث تم عرض لفترة وجيزة في Arbroath Abbey، لكن أعادت الشرطة البريطانية الحجر في النهاية إلى إنجلترا.

في يوليو 1996، بعد حوالي 700 عام من سرقة الحجر في الأصل، أعلن رئيس الوزراء جون ميجور أنه سيعاد أخيرًا إلى اسكتلندا، وفي 15 نوفمبر 1996، تم تسليم الحجر رسميًا على الحدود بين إنجلترا واسكتلندا.

من أجل تتويج الملك تشارلز، سيعود الحجر مؤقتًا إلى إنجلترا، حيث سيتم وضعه على كرسي التتويج.

أين يتم الاحتفاظ بحجر الكعكة وكرسي التتويج؟

عندما أعيد حجر القدر - Stone of Scone لأول مرة إلى اسكتلندا في عام 1996، تم عرضه في Crown Room of Edinburgh Castle، حيث يمكن للجمهور مشاهدته مقابل رسوم.

في عام 2019، فتحت الحكومة الاسكتلندية مناقشة مع الجمهور حول ما إذا كان الحجر يجب أن يظل في قلعة إدنبرة أو يتم عرضه في متحف جديد في بيرث، اسكتلندا.

في ديسمبر 2020، أعلن الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون أنه سيتم نقل الحجر إلى متحف بيرث، المقرر افتتاحه في ربيع عام 2024.

أما بالنسبة لكرسي التتويج، فالقطعة محفوظة خلف الزجاج في كنيسة القديس جورج.