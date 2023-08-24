الإعدام تعزيرًا لقاتل فتاة "توب سنتر" بعدما طعنها في عينها

البوابة - قضت محكمة المنصورة الابتدائية في مدينة عدن اليمنية بـ"الإعدام تعزيرًا" على قاتل الشابة فاطمة محمد (23عامًا) في مركز "توب سنتر" التجاري مطلع أغسطس الجاري في جريمة عرفت إعلاميًا باسم "فتاة توب سنتر".

وكشف إعلام النيابة العامة، الثلاثاء، أن المتهم (م.ر.م) قدم اعترف خطيًا في الجلسة الأخيرة بجريمته المروّعة والدوافع التي أجبرته على قتل فاطمة (23عامًا)، وقام محاميه بتلاوته أمام القضاء.

وفي جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة أن ينفذ حكم الإعدام بحق المتهم (م.ر.م) "مع تعزيره" بتطبيق العقوبة في مكان عام. من جهتها،

قالت محامية أولياء دم المجني عليها أن إقرار المتهم (م.ر.م) بتنفيذ جريمته المروعة يؤكد صحة الأدلة التي قدمتها أمام النيابة العامة وفي محض جمع الاستدلال وتقدمت بالقصاص الشرعي والقانوني وتترك لعدالة المحكمة بخصوص التعويض المدني ضد محل توب سنتر وتطلب حجز القضية للحكم.

قتل فتاة "توب سنتر"

تعود تفاصيل قصة فتاة "توب سنتر" إلى 1 أغسطس 2023، حينما وجه المدعو (م.ر.م) سبع طعنات في وجه "فاطمة محمد" إحداها في العين ما أدى إلى وفاتها متأثرة بجراحها.

وبحسب مصادر مطلعة، غادر المتهم مسرح الجريمة لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه في اليوم التالي وحولته للنيابة العامة لبدء التحقيق، والذي تبين بأنه زميلها في العمل حيث كانا يعملان في مركز "توب سنتر" التجاري.

لحظة القبض على قاتل فتاة توب سنتر

اعتراف القاتل

وكشف الجاني في اعترافه الخطي عن الأسباب التي دفعته لقتل زميلته فاطمة، وأن الغيرة هي التي جعلته يقدم على هذا الفعل الشينع حيث كان يكن لها مشاعر الحب والود.

وفي يوم الجريمة، اكتشف المتهم بأن أحدهم قد تقدم لخطبة المغدورة قبل أسبوعين، ليحاول إقناعها بتركه والارتباط به وهو ما رفضته الأخيرة.

ويضيف ملخص الاعتراف: "كان قلبه نظيف بغرض الزواج على سنة اللَّه ورسوله وآخر مرة استفزته تكلم هذا الشخص (الخطيب) يوم الحادث، وهو من حبه كان يقهر من هذا التصرف، وبعدها أنفجر أنفجار وصار الذي صار وانه بغير شعور من قهره منها".

ويوضح الاعتراف: "انه كتب هذه القصة بسبب خجله أمام النيابة لوجود امرأتين في المحكمة، وأنه ليس سفاح أو مجرم وإنما هو إنسان لديه مشاعر وأنه معترف بارتكابه هذه الجريمة البشعة".