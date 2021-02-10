الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول وسط تهنئة الرئيس الأمريكي بايدن..وهكذا أصبحت بعد سنوات من الإعتقال!

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي فرحة كبيرة بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين هذول والتي قضت ما يقارب الـ 1000 يوم داخل السجن النسائي.

قرار الإفراج جاء بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد الذي ينظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي، ومن المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي بايدن المملكة نحو الإفراج عن المعتقلين من حاملي الجنسيتين الأمريكية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة.

الخبر السعيد زفته شقيقة لجين والتي تدعى لينا عن طريق مشاركة مجموعة صُور لها أولها مأخوذة من مكالمة فيديو جمعتهما وأرفقتها بتعليق "تم الإفراج عن لجين"...ومن ثم عادت وشاركت صُورة أخرى أوضح ورافقتها تعليق "لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن".

Loujain is at home !!!!!!

تم الافراج عن لجين pic.twitter.com/fqug9VK6Mj — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison pic.twitter.com/SIm274rAEw — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021

وشاركت الشقيقة الثانية لـ لجين والتي تدعى علياء صُورة وأرفقتها تعليق "طلعناها، فخورة بأخوتي جميعا. شكرا لكل من بارك، أعذروني ما أقدر أرد على المكالمات".

We made it siblings @WalidAlhathloul @LinaAlhathloul @LoujainHathloul



طلعناها، فخورة باخوتي جميعا ❤️❤️❤️❤️❤️



شكرا لكل من بارك، اعذروني ما اقدر ارد على المكالمات — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 10, 2021

رواد السوشال ميديا بدورهم شاركوا الخبر السعيد بعدة تغريدات كان من بينها

"تبتسم وكأنها لَم تُسجن قرابه الثلاث سنوات الماضيه دلالة على الروح القويّه التي تتمتع بِها ومع ظهور الشيب على شعرها لازالت ترى الحياة بنظره مُشرقه غير التي أُجبرت عليها فهي اليوم يُطلق سراحها وتعيش بِحريّة"....

وكان هنالك تغريدة أخرى:

"الف مبروك للناشطة والمدافعة الشرسة عن حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول، المرأة السعودية مطالبة بالدفاع عن حقوقها والتكاتف فيما بينهم"

كما تداول أحد المغردين صُورة قديمة لـ لجين قبل دخولها السجن وقارنها بصورة جديدة بعد الإفراج عنها وكانت أثار النحافة واضحة عليها.

الملفت كان رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدأ تصريحه الصحفي بمشاركة الخبر السار حول إطلاق سراح لجين التي عرف عنها بأنها ناشطة نسوية قوية وأن إطلاق سراحها كان القرار الصحيح.

Thank you @POTUS for uttering @LoujainHathloul’s name before MBS’s at the pentagon!pic.twitter.com/22S7gp6Jci — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) February 10, 2021

سبب إعتقال لجين

إعتقال الناشطة جاء بسبب تحديها للقوانين السعودية والتي من بينها كان منع المرأة من القيادة إضافةً إلى تُهم أخرى تتمثل من خلال عمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة.

للمزيد من إختيار محرر:

الإعلامية الكويتية بيبي الخضري توثق لحظة التحرش بها في شارع عام

المتحرشة انجل تعتدي على شقيقتها والعنف الأسري السعودي يتدخل

رجل دين إيراني يثير السخرية بتعليقه حول لقاح كورونا.. سيجعلكم مثليين