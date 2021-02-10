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الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول وسط تهنئة الرئيس الأمريكي بايدن..وهكذا أصبحت بعد سنوات من الإعتقال!

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 11:08
لجين الهذلول
لجين الهذلول

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي فرحة كبيرة بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين هذول والتي قضت ما يقارب الـ 1000 يوم داخل السجن النسائي.

قرار الإفراج جاء بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد الذي ينظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي، ومن المتوقع أن يدفع الرئيس الأمريكي  بايدن المملكة نحو الإفراج عن المعتقلين من حاملي الجنسيتين الأمريكية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة.

الخبر السعيد زفته شقيقة لجين والتي تدعى لينا عن طريق مشاركة مجموعة صُور لها أولها مأخوذة من مكالمة فيديو جمعتهما وأرفقتها بتعليق "تم الإفراج عن لجين"...ومن ثم عادت وشاركت صُورة أخرى أوضح ورافقتها تعليق "لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن".

وشاركت الشقيقة الثانية لـ لجين والتي تدعى علياء صُورة وأرفقتها تعليق "طلعناها، فخورة بأخوتي جميعا. شكرا لكل من بارك، أعذروني ما أقدر أرد على المكالمات".

رواد السوشال ميديا بدورهم شاركوا الخبر السعيد بعدة تغريدات كان من بينها

"تبتسم وكأنها لَم تُسجن قرابه الثلاث سنوات الماضيه دلالة على الروح القويّه التي تتمتع بِها ومع ظهور الشيب على شعرها لازالت ترى الحياة بنظره مُشرقه غير التي أُجبرت عليها فهي اليوم يُطلق سراحها وتعيش بِحريّة"....

وكان هنالك تغريدة أخرى: 
"الف مبروك للناشطة والمدافعة الشرسة عن حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول، المرأة السعودية مطالبة بالدفاع عن حقوقها والتكاتف فيما بينهم"

كما تداول أحد المغردين صُورة قديمة لـ لجين قبل دخولها السجن وقارنها بصورة جديدة بعد الإفراج عنها وكانت أثار النحافة واضحة عليها.

الملفت كان رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي بدأ تصريحه الصحفي بمشاركة الخبر السار حول إطلاق سراح لجين التي عرف عنها بأنها ناشطة نسوية قوية وأن إطلاق سراحها كان القرار الصحيح.

سبب إعتقال لجين

إعتقال الناشطة جاء بسبب تحديها للقوانين السعودية والتي من بينها كان منع المرأة من القيادة إضافةً إلى تُهم أخرى تتمثل من خلال عمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة.

لجين الهذلول

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