المتحرشة انجل تعتدي على شقيقتها والعنف الأسري السعودي يتدخل

تلقى "مركز بلاغات العنف الأسري" في المملكة العربية السعودي، بلاغًا موثقًا بالصوت والصورة، بشأن واقعة تحرش فتاة تدعى انجل بشقيقتها، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مرتكبة الواقعة.

وقال مركز العنف الأسري في تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر"، ردًّا على صاحب البلاغ: "إشارة الى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل اختها، توضح بأنه تم رصد الحالة وجاري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وكان وسم "#المتحرشة_انجل" قد تصدر قائمة الأكثر تداولًا على ترند السعودية بعد انتشار مقطع فيديو يوثق لحظة تحرش فتاة تدعى انجل بشقيقتها في بث مباشر على تطبيق "إنستغرام".

ويُظهر مقطع الفيديو الطفلة الصغيرة وهي تصرخ باكية في وجه المتحرشة انجل تتوسل لها بعد القيام بذلك.

يتعذر على موقع البوابة نشر الفيديو.

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