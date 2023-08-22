الإنجليزي هاري كين يستقبل مولوده الرابع

البوابة - استقبل كابتن منتخب انجلترا لكرة القدم هاري كين قبل أيام مولوده الرابع الذي انضم إلى عائلته الصغيرة وأشقاءه الثلاث.

وكشف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عن اسم مولوده الجديد من نشره صورة جمعته به عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، أرفقها بتعليق جاء فيها: "مرحبا بك في العالم هنري إدوارد كين. 20/8/2023، أحبك يا طفلي!".

وأمطرت الجماهير الرياضية حول العالم اللاعب كين بمئات الآلاف من رسائل التهنئة في قسم التعليقات للصورة التي نشرها قبل ساعات.

وكان هاري كين قد أعلن قبل ولادة طفله الرابع بأنه "سيفعل كل ما هو أفضل بالنسبة لنا كعائلة".

وذكرت مصادر مقربة من كين أن ولادة طفله الرابع تمت في أحد مستشفيات مدينة ميونخ الألمانية، حيث سافرت زوجته كيت غودلاند نهاية الشهر الماضي تزامنًا مع تعاقده مع نادي بايرن ميونخ الألماني قادمًا من توتنهام مقابل 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا (الدوري الألماني).

زواج هاري كين

التقى هاري وكيت لأول مرة أثناء وجودهما في المدرسة في غابة والثام، شرق لندن، وأعلنا خطبتهما في يوليو 2017، قبل أن يعقدا قرانهما في عام 2019 في حفل فخم على ضفاف المحيط.

الزوجان لديهما ثلاثة أطفال آخرين - بنات، آيفي، ستة أعوام، وفيفيان، خمسة أعوام، وابن لويس، عامان.

خاتم زواج هاري كين يورطه مع الاتحاد الألماني لكرة القدم

ذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب هاري كين انتهك لوائح الدوري الألماني في مباراة بايرن ميونخ الافتتاحية بالدوري الألماني الجمعة الماضي ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

ولدى احتفاله بالهدف، انتهك هاري إحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى، إذ يقول الحكم السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقًا للقاعدة الرابعة من لوائح الدوري الألماني الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو أقراط سوارًا أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضًا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار كينهوفر إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.