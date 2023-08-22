  1. الرئيسية
  2. إختيار المحرر
  3. الإنجليزي هاري كين يستقبل مولوده الرابع

الإنجليزي هاري كين يستقبل مولوده الرابع

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 08:49
هاري كين
هاري كين

البوابة - استقبل كابتن منتخب انجلترا لكرة القدم هاري كين قبل أيام مولوده الرابع الذي انضم إلى عائلته الصغيرة وأشقاءه الثلاث.

اقرأ ايضاًبايرن ميونخ يقترب من إتمام صفقة هاري كينبايرن ميونخ يقترب من إتمام صفقة هاري كين

وكشف مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عن اسم مولوده الجديد من نشره صورة جمعته به عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، أرفقها بتعليق جاء فيها: "مرحبا بك في العالم هنري إدوارد كين. 20/8/2023، أحبك يا طفلي!".

وأمطرت الجماهير الرياضية حول العالم اللاعب كين بمئات الآلاف من رسائل التهنئة في قسم التعليقات للصورة التي نشرها قبل ساعات.

وكان هاري كين قد أعلن قبل ولادة طفله الرابع بأنه "سيفعل كل ما هو أفضل بالنسبة لنا كعائلة".

وذكرت مصادر مقربة من كين أن ولادة طفله الرابع تمت في أحد مستشفيات مدينة ميونخ الألمانية، حيث سافرت زوجته كيت غودلاند نهاية الشهر الماضي تزامنًا مع تعاقده مع نادي بايرن ميونخ الألماني قادمًا من توتنهام مقابل 110 ملايين يورو، شاملة الحوافز الإضافية، ليصبح الأغلى في تاريخ النادي والبوندسليجا (الدوري الألماني).

 

زواج هاري كين

زواج هاري كين

التقى هاري وكيت لأول مرة أثناء وجودهما في المدرسة في غابة والثام، شرق لندن، وأعلنا خطبتهما في يوليو 2017، قبل أن يعقدا قرانهما في عام 2019 في حفل فخم على ضفاف المحيط.

الزوجان لديهما ثلاثة أطفال آخرين - بنات، آيفي، ستة أعوام، وفيفيان، خمسة أعوام، وابن لويس، عامان.

خاتم زواج هاري كين يورطه مع الاتحاد الألماني لكرة القدم

خاتم زواج هاري كين

ذكرت تقارير إخبارية أن اللاعب هاري كين انتهك لوائح الدوري الألماني في مباراة بايرن ميونخ الافتتاحية بالدوري الألماني الجمعة الماضي ضد فيردر بريمن، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

اقرأ ايضاًبايرن ميونخ يقترب من إتمام صفقة هاري كينهل يتحدى هاري كين الفيفا ويرتدي شارة دعم المثليين؟

ولدى احتفاله بالهدف، انتهك هاري إحدى القواعد في البوندسليجا بارتدائه خاتم زواج في يده اليسرى، إذ يقول الحكم السابق، ثورستن كينهوفر: "وفقًا للقاعدة الرابعة من لوائح الدوري الألماني الخاصة بالمباريات، فإنه يحظر ارتداء المجوهرات، سواء كانت قلادة أو أقراط سوارًا  أو حتى خاتم الزواج، ويسري الأمر أيضًا حتى إن وضع لاصق على تلك الأشياء".

وأشار كينهوفر إلى ملاحظة طاقم التحكيم لذلك قبل بدء المباراة، لكن تم التغاضي عن ذلك على ما يبدو، خاصة أن اللاعب نفسه وضع لاصقا يخفي الخاتم.

 

كلمات دالة:هاري كينمنتخب إنجلتراكرة قدمبايرن ميونخالدوري الألماني لكرة القدمبايرن ميونيختوتنهام

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن