البدلة العسكرية أم توكسيدو.. ماذا سيرتدي الأمير الحسين في الزفاف الملكي؟

البوابة - يتفاعل الأردنيون بصورة غير مسبوقة مع الحفل الملكي المنتظر بزواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد آل سيف في قصر زهران اليوم.

ومع مرور أكثر من 20 عام على آخر زفاف ملكي أقيم في الأردن، يتطلع مراقبي الحدث الملكي الأبرز في 2023 لمتابعة كافة تفاصيله خاصة وأنه يحظى بحضور عدد كبير من الملوك والأمراء وأولياء العهد ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون معرفة المصمم الذي ستختاره العروس رجوة لتصميم فستان زفافها، يتطلع كثيرون بفارغ الصبر لمعرفة البدلة التي سيرتديها العريس في مراسم عقد القران التي ستقام في قصر زهران وكذلك في حفل الاستقبال ومأدبة العشاء في قصر الحسينية.

وتفاوتت ترجيحات مراقبي الحدث الملكي بشأن البدلة التي سيختارها ولي العهد الأردني بين "البدلة العسكرية الرسمية" و"بدلة التوكسيدو الكلاسيكية".

ورجح عدد من المعلقين بأن الأمير الحسين سيرتدي البدلة العسكرية في مراسم عقد القران التي ستقام في قصر زهران باعتبار أنه يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ولاحقًا سيرتدي بدلة توكسيدو كلاسيكية في مأدبة العشاء التي ستقام في قصر الحسينية بعيدًا عن وسائل الإعلام.

واستبعد كثيرون بأن يرتدي الأمير الحسين اليوم اللباس العربي التقليدي، وبانه اكتفى بارتداءه في مأدبة العشاء التي أقيمت أمس الأربعاء في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي.

حفل زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا

في 10 حزيران/يونيو 1993، ارتدى الملك عبدالله (أمير آنذاك) بدلته العسكرية الرسمية حيث كان نائب قائد قوات النخبة.

أما في حفل الاستقبال، استبدل الملك عبدالله زيه العسكري وارتدى سترة توكسيدو باللون الأبيض والمطرظة بخيوط ذهبية.



