"البيدوفيلي ريڤ".. سعودي يغتصب طفل داخل سيارته ويروي تفاصيل مقززة حول فعلته

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تداول مقاطع فيديو لظاهرة التحرش بالأطفال تزامنًا مع الجدل الذي أحدثه الممثل والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي بسبب تقبيله ابنه على فمه وهو ما اعتبره كثيرون سلوكًا غير محبذٍ، ولا يجب تصويره ونشره على الملأ.

وعبر وسم "#البيدوفيلي_ريڤ"، أعاد مغردون على موقع التدوين "تويتر" نشر مقاطع فيديو صادمة تتضمن تفاصيل مقززة وكلمات بذيئة لشاب يروي تفاصيل اغتصابه طفلًا داخل سيارته.

#البيدوفيلي_ريڤ اغىصب طفل وقاعد يقول القصة وهو يضحك وغير مبالي لا بقانون ولا بمجتمع ، هذا وش خلاه يطلع يتكلم بكل وقاحة اذا ما كان القانون يحميه والمجتمع يتستر عليه؟ pic.twitter.com/cUIPdBx4SB — آنيا♀ (@_llII24) April 4, 2021

وبدأ الشخص الحديث عن الموقف بتفاخر وبأنه أركب الطفل معه وطلب منه طلبًا مشينًا، وادعى بأن الطفل تجاوب معه ولم يصرخ أو يتألم حين هتك عرضه مبررًا أن هذا التصرف هو "من حقه وهو حرية شخصية".

لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، فخلال ذكر الشاب تفاصيل جريمته لمتابعيه على أحد تطبيقات المحادثة، سُمع أحد المشاركين وهو يسأله عن الطفل الضحية وشكله وما إذا كان حسن الوجه أم لا؟ في إشارة منه الى تأييده لفعل المغتصب ورغبته في سماع المزيد من التفاصيل.

كما تداول نشطاء مقطع فيديو آخر لفتاة تهدد المغتصب ريڤ وبأنه ستفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قابل تهديدها بسخرية مدعيًا بأن قبيلته ستنتصر له في حال أصابه مكروه.

(اعتذر ع الكلام اللي بالمقطع)



هذا القدْر صديق #البيدوفيلي_ريڤ اسمعوه بكل وساعة وجه يتكلم ويعترف انه يستغل الاطفال لانهم غير واعيين ويتكلم عن القوانين بإستهزاء ويحمي نفسه بقبيلته ، هو عارف ان قبيلته بتوقف معاه وبيشغلون الواسطات عشانه ، والله ماشفنا خير من هالقبايل pic.twitter.com/UxVRZ6fds1 — آنيا♀ (@_llII24) April 4, 2021

ولاقى حديث المغتصب ريڤ وزجّ اسم عائلته في قضية أخلاقية استياء وغضب المغردين في السعودية الذين طالبوا بالقبض عليه ومحاسبته.

وذكر مغردون بأن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ألقت القبض على مغتصب الأطفل ريڤ دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان عبدالله الطليحي يوثق بمقطع عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" مروره على حضانة طفليه شاهين وإلهام، لإعادتهما إلى المنزل، ثم قام بتقبيل طفله على "فمه"، وعلّق بقوله: "شنو هالنطاعة.. ما شاء الله".

واستنكر المغردون تصرف الطليحي مع ابنه، معتبرين أن هذا سيؤثر على تربيته لاحقًا، فيما انتقده البعض بسبب التصوير.

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