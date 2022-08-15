التحدث بصوت عالٍ بالأماكن العامة مخالفة يعاقب عليها القانون في السعودية

حذرت جمعية الذوق العام السعودية من أن رفع الصوت في الأماكن العامة يعد "مخالفة" يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 100 ريال (نحو 27 دولارًا)، ضمن نظام الذوق العام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا.

وكشف نائب رئيس جمعية الذوق العام السعودية خالد العبد كريم، أمس الأحد، إن مجلس الوزراء السعودي أقر لائحة مخالفات الذوق العام بعد أن مرت على عدة مراحل تمثلت بإقرارها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومنها "مخالفة رفع الصوت في الأماكن العامة".

وذكر أن البند الخامس من نظام الذوق العام يتضمن "التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر"، وهو مخالفة للذوق العام وتطبَّق عليها غرامة 100 ريال (27 دولارًا) للمرة الأولى.

وأشار إلى أنه تم تطبيق اللائحة على أشخاص في بعض الأسواق بالمملكة خلال الأيام الماضية؛ بسبب رفع أصواتهم بالسوق والتسبب بإيذاء الناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم بما يخالف الذوق العام.

اعتقال سعودي قرأ القرآن بصوت عال في مكان مختلط

وكانت شرطة منطقة الرياض قد ضبطت مواطنًا ظهر في مقطع فيديو في مكان عام وهو يقرأ القرآن بصوتٍ مرتفع وهو ما يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون وفق نظام الذوق العام.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن في حينه.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية جزءا من مقطع فيديو، كان قد تداوله نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع يظهر رجلًا في الرياض يتلو الآية رقم 10 من سورة البروج تبين أن الاختلاط بين الرجال والنساء محرم.

وعبّر رواد مواقع التواصل في السعودية عن غضبهم من "مثل هذه التصرفات التي لا تمثل المجتمع السعودي"، مؤكدين أن "أسلوبه بالنصيحة والتصرفات من مخالفات الذوق العام".

مخالفات الذوق العام في الأماكن العامة في السعودية:

رفع الصوت بالأماكن العامة.

الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

تشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها بالمرافق العامة.

عرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها بالمرافق العامة.

عرض الحسابات الإلكترونية بالمرافق العامة.

قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة.

التخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة لذلك.

تربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام دون عناية واحتراز.

نقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

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