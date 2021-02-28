الجمهور يطمئن على صحة ولي العهد لحظة وصوله ختام "فورمولا إي الدرعية 2021"

رعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ختام سباقات "فورمولا إي" المقامة على حلبة الدرعية مساء أمس السبت بعد أيام من خضوعه لعملية جراحية في مستشفى الملك فيصل.

وفور وصل الأمير السعودي لمتابعة الحدث الرياضي المميز، سارع الحضور على الترحيب به على طريقتهم الخاصة مع تمنيات له بالصحة والعافية حيث صرخ أحدهم قائلًا: "بن سلمان خطاك السوء سيدي"، فيما قال آخر: "سلامات سلامات ما تشوف شر، حمدلله على السلامة ليته فيني ولا فيك"، ليرد عليهم قائلًا: "الله يطول عمرك والله يسلمك".

سمو ولي العهد يصل مقر حلبة الدرعية.. pic.twitter.com/rvnDm0kbFs — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) February 27, 2021

وبعدها توجه بن سلمان برفقة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نحو المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق الذي فاز فيه البريطاني "سام بيرد" من فريق جاغوار بالجولة الثانية من سباق "فورمولا إي" بالدرعية.

ويأتي ظهور بن سلمان على حلبة الدرعية بعد أن أثار فيديو مغادرته مستشفى الملك فيصل قلق شعب السعودي بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة التهاب الزائدة الدودية.

فيديو عاجل | #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بـ #الرياض بعد أن أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/Mnl9tamPmm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 24, 2021

سباقات فورمولا إي-الدرعية

أقيمت منافسات السباق الكبير يومي الجمعة والسبت، 26-27 فبراير، بمشاركة 12 فريقًا عالميًا على حلبة الدرعية التي يبلغ طولها 2,83 كم، وهي مضاءة بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، التي تعمل بالطاقة المتجددة.

وشارك في السباق 24 متسابقًا من مختلف دول العالم (فرنسا - سويسرا - ألمانيا - بريطانيا - البرتغال - البرازيل - نيوزيلندا - هولندا - بلجيكا)، يمثلون (12) فريقًا عالميًا، وهم: إينفيجين فيرجين ريسينغ (بريطانيا) - مرسيدس بنز إي كيو (ألمانيا) - دراغون بينسكه أوتوسبورت (الولايات المتحدة) - نيو 333 – (الصين) - جاغوار ريسينغ – (بريطانيا) - أودي سبورت آبت شيفلر (ألمانيا) - دي أس تشيتاه (الصين) - نيسان إي دامز (فرنسا) - بي إم دبليو أندريتي موتورسبورت (الولايات المتحدة) - ماهيندرا ريسينغ (الهند) - تاغ هوير بورشه – (ألمانيا) - روكيت فنتوري ريسينغ (موناكو).

وتوًّج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، الأبطال الفائزين، حيث طار البريطاني "سام بيرد" من فريق جاغوار ريسينغ بلقب الجولة الثانية والمركز الأول في هذا السباق، فيما جاء الهولندي "روبن فراينز" سائق إينفيجين فيرجين ريسينغ، في المركز الثاني، أما صاحب المركز الثالث فكان من نصيب الفرنسي "جان إيريك فيرن" سائق دي أس تشيتاه.

وبسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وما تلاه من إجراءات وتدابير وقائية للحد من خطر انتشار فايروس كورونا، تعذر على المشجعين حضور سباقات افتتاح الموسم من قلب الحدث، إلا أنه تم بث السباقات على الهواء مباشرةً على القنوات الرياضية السعودية، كي يتسنى لعشاق سباقات السيارات فرصة متابعتها.

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