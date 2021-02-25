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محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.. والجمهور: طهور إن شاء الله

منشور 25 شباط / فبراير 2021 - 05:58
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض.

وكشف الديوان الملكي السعودي أن بن سلمان قد أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية"، صباح الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي قد غادر المستشفى بعد تعافيه من أثر العملية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع فيديو أظهر لحظة خروج الأمير محمد بن سلمان من المستشفى.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة خروج بن سلمان من المستشفى عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوين "تويتر" مرفقة بعبارات تمني الصحة والعافية.

 

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