محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.. والجمهور: طهور إن شاء الله

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض.

وكشف الديوان الملكي السعودي أن بن سلمان قد أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية"، صباح الأربعاء.

#عاجل

سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي قد غادر المستشفى بعد تعافيه من أثر العملية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مقطع فيديو أظهر لحظة خروج الأمير محمد بن سلمان من المستشفى.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة خروج بن سلمان من المستشفى عبر حساباتهم الرسمية على موقع التدوين "تويتر" مرفقة بعبارات تمني الصحة والعافية.

الحمد لله على السلامة ،،، طهور إن شاء الله . pic.twitter.com/aMH0FaDMEG — م . خالد السراء (@Khaled_aknan) February 24, 2021

الحمد لله على سلامتك حبيب الشعب سيدي #محمد_بن_سلمان .. عسى الله يحفظك لنا 💚🇸🇦 pic.twitter.com/es51vxjgii — T H A M E R♟ (@iithamer0) February 24, 2021

بكل مره يظهر يزيدنا حبُ وإلهام

وبكل مره نشوفّه نحبه أكثر ❤️❤️

قائدنا وحبيبنا ومُهلمنا طويق ❤️

الحمد لله على سلامتك ياسيدي 🇸🇦💚 pic.twitter.com/UdHxqWu54p — سّـآري 🐎 (@2Siiir) February 24, 2021

ألف بسم الله عليك خطاك السوء يارب pic.twitter.com/TIJpUrfNBJ — khadijah (@km13an) February 24, 2021

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالصحة والعافية وطولة العمر وأن يبارك فيك وفي ذريتك والملك #سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله وعامة شعب #السعودية_العظمى 🤲🏻🇦🇪♥️🇸🇦 https://t.co/6Q4D8VqfXW pic.twitter.com/UBZ7rxLdba — عبدالله اليمّـاحي (@EzA5tx) February 24, 2021

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