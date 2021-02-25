فلبينية ترقص داخل مسجد في السعودية.. ومطالبات بالقبض عليها

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لفتاة من جنسية شرق آسيوية ترقص داخل مصلى في المملكة العربية السعودية.

وبحسب الفيديو المتداول، فقد وضعت الفتاة جوالها بجانب محراب المسجد ثم بدأت بالرقص أمام جوالها على نمط فيديوهات تطبيق "تيك توك" الشهير فيما قام شخص مجهول بتصويرها وهي تقوم بفعلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عدد من رواد موقع "يوتيوب" بأن مقطع الفيديو تم تصويره داخل أحد المصليات في مدينة الخبر شرق المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

وطالب عدد من المغردين بضرورة القبض على الفتاة ومحاسبتها بتهمة عدم احترام وتعمد إهانة للمقدسات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي على الفيديو، كما لم يتسنَ لموقع البوابة التحقق من تاريخ تصوير الفيديو.

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