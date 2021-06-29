الحبس عامين مع الأشغال الشاقة.. القصة الكاملة لـ طبيب الميكروباص المتحرش

أقرت محكمة جنح الزقازيق بحبس طبيب تحرش بفتاة في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"طبيب الميكروباص" لمدة عامين مع الأشغال الشاقة.

ويأتي القرار تعديلًا للحكم الصادر من محكمة جنح ثان الزقازيق والذي صدر شهر فبراير الماضي بسجن المتحرش لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.

وقال أحمد مدحت الشحات المحامي والمستشار القانوني لمكتب المساندة القانونية بالشرقية أنه بعد صدور حكم محكمة جنح ثاني الزقازيق بمعاقبة الطبيب بالحبس لمدة سنة مع الإيقاف، استأنفت النيابة على الحكم باعتباره حكم أول درجة وبالعرض على محكمة جنح مستأنف ثاني الزقازيق قررت المحكمة تعديل الحكم للحبس سنتين مع الشغل.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن ما لقاه المتهم من إجراءات ضبط وحبس احتياطي، كفيلة بردعه وعدم معاودته ارتكاب ذلك السلوك، وفقًا لما أحاطت به عن بصر وبصيرة، من ظروف وملابسات تلك الدعوى، وباستحضار غاية المشرع من منظور العقوبة على الجاني، فلم يبتغ منها الإيذاء وإنما بقصد الإصلاح والتهذيب.

وجاء في تفاصيل القضية التي وقعت في نوفمبر الماضي، أن مدير أمن الشرقية اللواء إبراهيم عبدالغفار تلقى إخطارًا بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بقيام فتاة، تبلغ من العمر 19 عامًا، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بالتحرش بها داخل الميكروباص (حافلة صغيرة)، وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم.

وقالت الفتاة في بلاغها بأن الطبيب ارتكب فعلًا غير أخلاقي أثناء استقلال الحافلة حيث جلس بالقرب منها، ورغم تهديدها له بفضحه إلا أنه لم يستجب، ما دفعها إلى رفع صوتها لإثارة انتباه باقي الركاب والسائق، وتجمع عدد من المارة، الذين تحفظوا عليه لحين حضور الشرطة وقاموا بتسليمه لرجال الأمن، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأحالت الطبيب إلى المحكمة.

نقابة الأطباء تحيل طبيب الميكروباص للتحقيق

قال المستشار القانوني لنقابة الأطباء المصريين محمد شوقي إنّ النقابة تنتظر حكم المحكمة النهائي وأنّه حال الإدانة جنائيًا، فالنقابة ستحيله للجنة التحقيق، التي بدورها تحيله للجنة للتأديب، وبناء على الحكم الجنائي النهائي البات يصدر قرار التأديب، موضحا أنه في تلك الحالة يصل اللوم إلى الشطب من سجلات النقابة، خاصة لو ثبت عليه الفعل الفاضح، نظرًا لأنه حكم مخل بالشرف يستوجب الشطب، فأحد شروط الحصول على عضوية نقابة الأطباء، حسن السير والسلوك.

جامعة الزقازيق: توقيف "طبيب الميكروباص" عن العمل

أعلنت جامعة الزقازيق توقيف طبيب الميكروباص عن العمل لحين صدور القرار النهائي للنيابة العامة والجهات القضائية التي تتولى التحقيق، وأنه بعد الانتهاء منها سيتضح للجامعة الموقف النهائي تجاه الطبيب.

الطب الشرعي يثبت وجود سائل منوي على ملابس المتهم

أثبت تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل السائل المتواجد على ملابس الطبيب أنه سائل منوي خاص بالمتهم.

"طبيب الميكروباص" للنيابة خلال التحقيقات: المقعد أثار شهوتي

خلال استجواب النيابة العامة، ادعى المتهم أنه أمنى بغير إرادته نتيجة احتكاك بالمقعد الذي كان جالسًا عليه أثار شهوته، نافيًا تعرضه للمجني عليها، موضحًا أنه تفاجأ بالفتاة تصرخ وتتهمه بالتحرش بها، بحسب قوله للركاب، قبل إحالته للنيابة التي أحالته للمحاكمة.