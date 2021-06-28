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جريمة مروعة تهز الكويت.. سوري يذبح أمه وشرطي حاول القبض عليه

منشور 28 حزيران / يونيو 2021 - 10:27
عبدالعزيز محمد الرشيدي
عبدالعزيز محمد الرشيدي

هزت جريمة قتل وقعت في الكويت راحت ضحيتها مواطنة وشرطي، وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت والعديد من دول الخليج.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن الجاني يحمل الجنسية السورية وقام بتنفيذ جريمتي قتل منفصلتين، الأولى راحت ضحيتها والدته الكويتية، والثانية أقدم على ذبح أحد رجال الأمن.

وكشفت ذات المصادر الأمنية أن الجريمة الأولى وقعت صباح اليوم في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير حيث طعن الجاني، 19 عامًا، والدته بسكين ما أدى إلى وفاتها بعد أن فشلت محاولات إسعافها من قبل الأطباء.

وعمد القاتل إلى طعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين، وذلك أثناء وجوده معها في بيتهما ثم لاذ بالفرار.

لكن جرمته لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد صدور تعميم بالقبض عليه، عثرت الجهات الأمنية على جثمان يعود لأحد عناصر شرطة المرور إلى جانب دورية يعمل فيها في منطقة في محافظة الأحمدي.

ونقلًا عن المصدر الأمني، فإن الشرطي، والذي يدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي توفي متأثرًا بطعنات تعرض لها من مجهول، بعد تعرضه للدهس من قبل القاتل الذي هرب بسيارته.

وإثر استنفار أمني، تبين أن الجريمتين تعودان إلى الشخص ذاته، بعد أن ثبت من ”المطابقة بين صور تحصل عليها رجال الأمن، وشهادة أحد الشهود، أن منفذ الجريمتين شخص واحد هو ابن الضحية الأولى".

وبعد ساعات من وقوع الجريمتين، أعلنت وزارة الداخلية ضبط الجاني في حادثة مقتل شرطي المرور الشهيد الرشيدي، والذي سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات.

ونعت النائبة السابقة في مجلس الأمة صفاء الهاشم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، وقالت في تغريدتها: "لا حول ولا قوة الا بالله فجعت الكويت بهذا الخبر المشؤوم بقتل سوري لأمه الكويتية، وقتل شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي إنا لله وانا اليه راجعون، الله يصبر قلب أمه وأبوه. ياما قلنا وطالبنا أن الشرطة أسلحتهم معاهم ويكون عندهم خيار استخدامه الفوري حماية لحياتهم".

وعبر وسمي "#جريمة_المهبولة" و"#عبدالعزيز_محمد_الرشيدي" نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي الشهيد الرشيدي وأكدوا ضرورة أن يكون رجال الشرطة مسلحون، ولهم الحق في الخيار الفوري للدفاع عن أنفسهم.

كما تداول المغردون صورًا للمجرم بعد نقله للمستشفى نتيجة تعرضه لاطلاق نار أثناء القبض عليه.

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كلمات دالة:عبدالعزيز محمد الرشيديالكويتجريمة قتلجريمة المهبولةوزارة الداخلية الكويتية

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