جريمة مروعة تهز الكويت.. سوري يذبح أمه وشرطي حاول القبض عليه

هزت جريمة قتل وقعت في الكويت راحت ضحيتها مواطنة وشرطي، وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت والعديد من دول الخليج.

وكشفت مصادر أمنية كويتية أن الجاني يحمل الجنسية السورية وقام بتنفيذ جريمتي قتل منفصلتين، الأولى راحت ضحيتها والدته الكويتية، والثانية أقدم على ذبح أحد رجال الأمن.

وكشفت ذات المصادر الأمنية أن الجريمة الأولى وقعت صباح اليوم في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير حيث طعن الجاني، 19 عامًا، والدته بسكين ما أدى إلى وفاتها بعد أن فشلت محاولات إسعافها من قبل الأطباء.

وعمد القاتل إلى طعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين، وذلك أثناء وجوده معها في بيتهما ثم لاذ بالفرار.

#سعد_الخنفور: التفاعل الشعبي والرسمي مع حادثة

الشهيد #عبدالعزيز_محمد_الرشيدي تؤكد ضرورة القصاص من القاتل.



الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على رجال الأمن.



نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. #وزارة_الداخلية #جريمة_المهبولة pic.twitter.com/hqkqDLvhaG — وسم نيوز (@news_wsm) June 28, 2021

لكن جرمته لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد صدور تعميم بالقبض عليه، عثرت الجهات الأمنية على جثمان يعود لأحد عناصر شرطة المرور إلى جانب دورية يعمل فيها في منطقة في محافظة الأحمدي.

ونقلًا عن المصدر الأمني، فإن الشرطي، والذي يدعى عبدالعزيز محمد الرشيدي توفي متأثرًا بطعنات تعرض لها من مجهول، بعد تعرضه للدهس من قبل القاتل الذي هرب بسيارته.

#جريمه_المهبوله



الله يرحمه ويغفر له والي يقهر الي يصورون والسيارات الي تمر ولا احد فزع النخوه والشهامه ماتت عند المسلمين💔 — 🇸🇦🇵🇸ᎷᏰ♡ (@m1o59) June 28, 2021

- نطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية

في قضايا القتل العمد .#جريمه_المهبوله — ☁︎ (@7iixdm) June 28, 2021

#جريمه_المهبوله

حسيي الله وعليك ماتستحق من الله ياظالم ازهق نفس واحرق قلب والديه الله يصبرهم وعظم الله اجركم — أبو برجس الجنفاوي (@barjas33) June 28, 2021

اي قانون تتكلمون عنه وكل يوم تروح روح وكل هالارواح بذمة ابو كمام اللي مو راضي يوقف جرائم القتل ولا راضي يستقيل

#جريمة_المهبولة — Hamad 𓂆🇵🇸 (@HBruno_) June 28, 2021

وإثر استنفار أمني، تبين أن الجريمتين تعودان إلى الشخص ذاته، بعد أن ثبت من ”المطابقة بين صور تحصل عليها رجال الأمن، وشهادة أحد الشهود، أن منفذ الجريمتين شخص واحد هو ابن الضحية الأولى".

وبعد ساعات من وقوع الجريمتين، أعلنت وزارة الداخلية ضبط الجاني في حادثة مقتل شرطي المرور الشهيد الرشيدي، والذي سيتم تشييع جثمانه عصر اليوم في مقبرة الصليبخات.

اي قانون تتكلمون عنه وكل يوم تروح روح وكل هالارواح بذمة ابو كمام اللي مو راضي يوقف جرائم القتل ولا راضي يستقيل

#جريمة_المهبولة — Hamad 𓂆🇵🇸 (@HBruno_) June 28, 2021

ونعت النائبة السابقة في مجلس الأمة صفاء الهاشم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، وقالت في تغريدتها: "لا حول ولا قوة الا بالله فجعت الكويت بهذا الخبر المشؤوم بقتل سوري لأمه الكويتية، وقتل شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي إنا لله وانا اليه راجعون، الله يصبر قلب أمه وأبوه. ياما قلنا وطالبنا أن الشرطة أسلحتهم معاهم ويكون عندهم خيار استخدامه الفوري حماية لحياتهم".

لا حول ولا قوة الا بالله

فجعت الكويت بهذا الخبر المشؤوم بقتل سوري لأمه الكويتية، وقتل شهيد الواجب الشرطي

عبدالعزيز محمد الرشيدي



إنا لله وانا اليه راجعون، الله يصبر قلب أمه وأبوه.



ياما قلنا وطالبنا أن الشرطة أسلحتهم معاهم ويكون عندهم خيار استخدامه الفوري حماية لحياتهم . pic.twitter.com/nJg8ZQCsZm — safa Alhashem (@safaalhashem) June 28, 2021

وعبر وسمي "#جريمة_المهبولة" و"#عبدالعزيز_محمد_الرشيدي" نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والخليج العربي الشهيد الرشيدي وأكدوا ضرورة أن يكون رجال الشرطة مسلحون، ولهم الحق في الخيار الفوري للدفاع عن أنفسهم.

كما تداول المغردون صورًا للمجرم بعد نقله للمستشفى نتيجة تعرضه لاطلاق نار أثناء القبض عليه.

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