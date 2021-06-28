شاب يشتم الكويت بعبارات نابية بسبب الأجواء والغبار.. والأمن يلقي القبض عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يشتم الكويت ويسيء لها بسبب الأجواء المغبرة التي مرت بها الدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين.

ويُسمع في مقطع الفيديو الذي صوره الشاب بتقنية البث المباشر Live عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يشتم الكويت بعبارة نابية للتعبير عن استياءه من حالة الطقس التي يعيشها هناك.

وأثارت كلمات الشاب استياء الشارع الكويتي الذي أكد أن حالة الطقس الجاف والغبار ليس بالأمر الجديد على الدولة الخليجية.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان مقتضب نشر اليوم الأحد أنه تم ضبط صاحب المقطع المسيء لدولة الكويت وإحالته الى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه.

الإعلام الأمني:



ضبط صاحب المقطع (المسيء) الى دولة الكويت واحالته الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه. pic.twitter.com/Fj1NAsAaFd — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 27, 2021

وكانت المناطق الداخلية لدولة الكويت قد تعرضت قبل أيام لموجة غبار بشكل كثيف نتيجة تزايد تدريجي بحركة الرياح الشمالية مع هبات رياح وصلت سرعتها إلى حدود 100 كم/ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة.

كما أدت الموجة الغبارية إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون 1000 متر في دولة الكويت، وخاصةً في المناطق الصحراوية والمكشوفة التي قد تصل إلى أقل من 500 متر في تلك المناطق.

كما كان لهذه الرياح والموجات الغبارية تأثيرًا مباشرًا على حركة الملاحة البحرية في موانئ الخليج العربي بالإضافة إلى تأثير بحركة الطيران والملاحة الجوية في بعض مطارات الدولة نتيجة الانخفاض الكبير المتوقع على مدى الرؤية الأفقية.

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