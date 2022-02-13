الحرب العالمية الثالثة تتصدر الترند

منذ عشرات السنين ونحن نسمع تحذيرات متتالية من وقوع حربٍ عالميةٍ ثالثةٍ حامية الوطيس ستطحن الأخضر اليابس وتؤدي إلى نتائج كارثية بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية بالملايين.

ونحن نراقب اليوم الخلاف الروسي الأوكراني والتصعيد الأخير الذي تشهده الساحة الدولي، تصدر وسم "#الحرب_العالميه_الثالثه" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في عدة دول عربية أبرزها المملكة العربية المتحدة.

وأعرب العديد من المغردين عن تخوفهم من وقوع الحرب العالمية واندلاع صراعٍ دموي في شرق أوروبا، في الوقت الذي ما يزال فيه العالم يتعافى من فيروس "كورونا" وما سببه من خسائر بشرية وقيودٍ على حياة البشرية جمعاء وتحركاتها.

وذكر مغردون بأن الخطر بات يتربص بالعالم خاصة مع فشل جهود الوساطة والاتصالات المتبادلة بين الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وعدة قادة حول العالم آخرهم نظيره الأمريكي "جو بايدن" في تهدئة روع الدول أو حسم مسألة عدم التدخل في أوكرانيا.

وكتب أحد المعلقين: "هل حرب عالمية ثالثة قادمة؟ أم فقط تهديدات تمثيلية؟ أميركا تحذر رعاياها (وتطلب) من (منهم) مغادرة أوكرانيا، روسيا تضاعف عدد الجيش بحدود أوكرانيا".

وكتب آخر: "الحياة قائمة على الحروب والصراعات، وكل أصوات السلام في الغالب ليست من طبيعة الإنسان، ولا تعبر عن نزعته الحقيقية؛ لأن الشر جزء من طبيعته البشرية، ولولا خوف الضعيف من القوي لما كان هناك سلام في هذا الكون".

وفي ذات الوقت، تعامل عدد كبير من المغردين مع التوترات الدولية بطريقة "طريفة" و"ساخرة" لرغبهم في تهدئة الشعور بالخوف أو لشعورهم باليأس من أحوال العالم الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم.

واستعان أحد المغردين بفيديو لسيدة تتحدث عن أمنيتها في العام الجديد وهي "يوم القيامة"، بينما أعاد بفيديو من مشهد للفنان المصري محمد هنيدي في فول الصين العظيم وهو يصرخ قائلًا: "استرها معانا يا رب".