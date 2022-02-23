الشيخ ناصر بن حمد يرزق بطفله الخامس .. ويختار "خالد" اسمًا له

رزق الشيخ ناصر، ابن ملك البحرين الشيخ حمد آل خليفة، قبل أيام بطفله الخامس من زوجته الإماراتية الشيخة شيخه ابنة نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأعلنت مصادر مقربة من العائلة المالكة في البحرين بأن الشيخ ناصر بن حمد قد اختار لمولوده الخامس اسم "خالد".

وكان الشيخ ناصر بن حمد قد تزوج في 28 سبتمبر من عام 2009 تزوج من ابنة نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخة شيخه، وأنجبا:

الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة (مواليد 16 يوليو 2010).

الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة (مواليد 6 يونيو 2012).

الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة (مواليد 6 يونيو 2012).

الشيخ حمدان بن ناصر بن حمد آل خليفة (مواليد 28 أكتوبر 2018).

الشيخ ناصر آل خليفة

ولد الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في 8 مايو 1987 وهو الابن الرابع من الذكور لملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة من زوجته السيدة الكويتية شيمة بنت حسن الخريش العجمي.

يتولى الشيخ ناصر منصب قائد الحرس الملكي البحريني مستشار الأمن الوطني ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.

حياة الشيخ ناصر بن حمد

في عام 2000 وبعد تأسيس للفريق الملكي للقدرة أصبح قائدًا له منذ تأسيسه، كما إنه منذ عام 2000 يتولى الرئاسة الفخرية للجنة البحرينية لسباق القدرة للخيل.

في 22 مارس 2003 أصبح رئيسًا للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.

في أغسطس 2006 أنهى دراسته في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية.

في سبتمبر من عام 2007 حقق المركز السابع في بطولة أوروبا للقدرة في البرتغال.

في 27 نوفمبر 2007 عين رئيسًا لمجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية.

في 23 أبريل 2008 عينه والده الملك حمد بن عيسى آل خليفة عضوًا في مجلس التنمية الاقتصادية.

في يونيو 2009 أختير رئيسًا للجنة الأولمبية البحرينية.

في عام 2010 عين نائبًا أول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفي 6 سبتمبر 2010 عين رئيسًا للمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

في 19 يونيو 2011 أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا ملكيًا بترقيته إلى رتبة عقيد، كما قام بتعيينه قائدًا للحرس الملكي بقوة دفاع البحرين.

في 5 أكتوبر 2018 أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمرًا ملكيًا بترقيته إلى رتبة لواء.

في 17 أكتوبر 2019 أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمراً ملكياً بتعين اللواء الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشارًا للأمن الوطني.

في 5 يوليو 2020، أصدر الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمرًا ملكيًّا بتعيين ناصر بن حمد آل خليفة أمينًا عامًا لمجلس الدفاع الأعلى.

قصائد الشيخ ناصر بن حمد