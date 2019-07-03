الحزن يُخيم على الامارات.. و"ديلي ميل" تنشر مزاعم حول سبب وفاة نجل حاكم الشارقة

شكل نبأ وفاة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد سلطان بن محمد القاسمي في لندن يوم الإثنين عن عمر يناهز 39 عامًا، صدمة كبيرة لدى الشعب الاماراتي.

فيما نعت السلطات الإماراتية رسميًا أمس الثلاثاء الشيخ خالد حيث نكست الأعلام وأعلنت الحداد ثلاثة أيام اعتبارًا من تاريخ وصول جثمانه.

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وفي الوقت الذي شكل هذا النبأ حالة واسعة من الحزن في الإمارات، بدأت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بنشر مزاعم حول سبب وفاة الشيخ خالد نقلًا عن مصادر لم تسمها واكتفت بالاشارة الى أنها مصادر مطلعة.

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وزعمت الصحيفة أن سبب الوفاة هو "جرعة زائدة من المخدرات" في الوقت الذي لم يذكر بيان ديوان حاكم الشارقة سبب الوفاة أو يشير بأي تفاصيل للأمر.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر بأن شرطة لندن عثرت على كمية من المخدرات من الفئة "A" في شقة الشيخ خالد الموجودة في منطقة نايتسبريدج وسط لندن وجنوب هايد بارك حيث تم اكتشاف الجثة، لكن الشرطة لم تؤكد أو تنفي ذلك حتى هذه اللحظة.

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ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها: "حصلت الحادثة على ما يبدو خلال حفلة حيث كان بعض الضيوف يتعاطون المخدرات". (بحسب الديلي ميل)

فيما زعمت ذات المصادر: "يشتبه أن الشيخ خالد قد توفي فجأة نتيجة تعاطيه للمخدرات".

بالإضافة إلى تحقيق الشرطة، فقد تم طلب تحقيق داخلي عاجل، وتم إصدار أوامر للموظفين بالهدوء.

وأشارت الصحيفة الى أن المبنى السكني الذي يعيش فيها الشيخ يضم عشرات المنازل التي تباع بمبلغ يصل إلى 90 مليون جنيه إسترليني.

فيما قالت صديقة الشيخ "إليوت فريز" للصحيفة: "كان يعمل بجد وموهبة. لقد كان شخصًا رائعًا".

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وكان خالد آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عامًا.

وللشيخ القاسمي أربعة بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين، وكان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، التي أنجبت له أيضًا ثلاث بنات وولد واحد.

واشتهر الشيخ خالد بعمله في مجال تصميم الأزياء العالمية، وقد أسس شركة في هذا المجال عرفت باسم بيت أزياء قاسمي.

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حصل الشيخ خالد على منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة "تونبريدج" في كينت.

درس الشيخ خالد الفرنسية والإسبانية في جامعة "كوليدج لندن" وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن، وفقًا لموقع بيت أزياء "قاسمي".

كما عمل رئيسًا لمجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ألف"، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية "قاسمي" لموضة أزياء الرجال في بريطانيا.

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شارك في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل "أسبوع لندن" لأزياء الرجال، فضلا عن مشاركته في "أسبوع موضة باريس" في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة.

وأشارت بعض المواقع والصحف الإماراتية إلى أن خالد تعاون مع عدد من الفنانين الأوروبيين في تصميم أزياء مثل ليدي غاغا والمغنية البريطانية شيرل كول والمغنية البريطانية "لورنس وليغ".

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