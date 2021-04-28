الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات على المتحرش بطفلة المعادي.. ومغردون: يجب اخصاءه

قضت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات مشددة بحق "محمد جودت" المتهم بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في قضية عرفت اعلاميًا بـ"متحرش بطفلة المعادي".

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بخطف الطفلة محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

واستندت المحكمة في منطوق حُكمها على المادة 269 من قانون العقوبات بقولها "بعد الاطلاع على المادة 269 عقوبات، حكمت المحكمة على المتهم محمد جودت حسين بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه".

وتنص المادة 269 عقوبات على "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

محامي الطفلة

وصف محامي طفلة المعادي عبد الرازق مصطفى، حكم محكمة جنايات القاهرة ضد المتهم محمد جودت بـ"التاريخي".

وعن كواليس الحكم، قال مصطفى إنّ الطفلة لم تحضر الجلسة بسبب مرورها بأزمة نفسية نتيجة الحادث، مضيفًا: "بعد النطق بالحكم كانت هناك فرحة عارمة للأهالي لأنهم شعروا برد حقهم واعتبارهم من قبل المحكمة".

وأشار محامي الطفلة إلى أن: "الفترة القادمة ستشهد العمل على الحصول على تعويض خاص للطفلة وأهلها جراء ما حدث لهم من أزمات نفسية وتشهير بعد الحادث، وسيتم العمل على أقصى تعويض من الجاني، يسترد حق الطفلة".

وكعادتهم انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لقرار الحكم وبين من رأوا بأنه غير كافٍ لمعاقبته وردع غيره عن تكرار مثل هذه الجريمة، فيما طالب عدد من النشطاء بإخصاء الجاني لضمان عدم تحرشه لاحقًا بالفتيات بعد خروجه من السجن.

فيديو المتحرش بطفلة المعادي

وكان الحادث قد بدأ بعد تداول مقطع مصور من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهر محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل في أحد الإشارات، قبل أن تخرج امرأة وتطرده.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّت إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة وصدور الحكم أمس.

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