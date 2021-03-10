شاهد لحظة هروب المتحرش بطفلة المعادي بعد ارتكاب جريمته وخروج الطفلة من المبنى راكضة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق كل ما جرى بعد اعتداء رجل ثلاثيني على طفلة لم يتجاوز عمرها الـ10 سنوات في قضية تحرش جنسي باتت تعرفًا إعلاميًا بـ"فتاة المعادي" نظرًا لوقوعها في مبنى بمنطقة المعادي في القاهرة.

وبعد أن قلب فيديو التحرش مصر رأسًا على عقب، انتشر اليوم فيديو يُظهر لحظة هروب الطفلة من المبنى وركضها بالشارع خوفًا من المُتحرش.

كما يُظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة خارجية لحظة هروب المتحرش بالـطفلة المعادي بعد خروجه من العمارة التي شهدت حدوث الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن في مصر قد ألقت القبض على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق ومحاولته التخفي وتبين بأنه في الثلاثينيات من عمره.

وتم القبض على المتهم، بعدما اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد واقعة تحرش شخص بطفلة صغيرة، في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي في القاهرة.

لكن الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد القبض عليه، فجر المتحرش صدمة جديدة بإفادته أثناء التحقيقات الأمنية بتهمة التحرش بطفلة وملامسة مواضع عفتها.

وقال المتحرش إنه منفصل عن زوجته منذ 6 أشهر ولديه طفلان، وأنه كان لا يقصد فعل ذلك، بل أنه كان يمزح مع الطفلة.

وأضاف المتهم أنه يعمل في شركة عقارات ويبلغ من العمر 37 عامًا، لافتًا إلى أنه يعرف الطفلة جيدًا، وأنه كان دائم شراء المناديل منها.

كما استمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة التحرش بطفلة المعادي لكشف ملابسات الواقعة، حيث كشفت التحقيقات أن شهود الواقعة طبيبة تدعى إنجي، وسكرتيرة تدعى نجلاء، وأوضحت التحقيقات أن المكان الذي خرجت منه الفتاتان لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية في المعادي وليست شقة سكنية.

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